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獨／談副手？談合作？郭台銘昨晚夜會柯文哲

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連勝文西安祭祖 會見宋濤

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
國民黨副主席連勝文。聯合報系資料照片
國民黨副主席連勝文。聯合報系資料照片

新華社報導，中國國民黨副主席連勝文受中國國民黨前主席連戰委託，率親友前往陝西掃墓。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在西安會見連勝文，請其代為轉達習近平總書記對連戰的親切問候。

宋濤表示，習近平總書記指出，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。「我們要堅持九二共識、反對台獨分裂行徑和外部勢力干涉，維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，為兩岸同胞謀福祉，為中華民族謀復興。對所有為兩岸關係和平發展作出貢獻的台灣同胞，歷史和人民不會忘記」。

連勝文轉達連戰對習近平總書記的誠摯問候，表示兩岸應堅持「九二共識」、反對「台獨」，加強交流合作，維護台海和平，造福兩岸同胞。

國民黨 連勝文

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