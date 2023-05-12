賴香伶赴陸被擋 國台辦釋善意

在職場、經濟大環境不佳的背景下，近年兩岸不少青年開始重新審思生活，例如在大陸出現「躺平文化」、「喪文化」，台灣也有「小確幸」。為了甩開負面評價，大陸近期出現一個帶有諧音的詞語「小掙青年」，他們表示自己非擺爛，而是更願意選擇做一些小事情、小花樣，在慢慢賺錢的同時，也能保有一定生活品質...

2023-05-12 00:38