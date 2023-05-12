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賴香伶赴陸被擋 國台辦釋善意
民眾黨立委賴香伶原訂九日赴中國大陸，但被拒絕入境。
民眾黨昨天強調，此事件不只影響賴委員個人權益，也不利於兩岸交流互信，交流應基於對等、尊嚴原則，中國大陸負責之相關單位應儘速說明清楚。
大陸國台辦新聞局昨天回應表示：「關於賴香伶女士日前來大陸無法入境事，大陸有關方面已向當事人說明情況。我們歡迎賴香伶女士方便時來大陸參訪，並提供相關協助」。
民眾黨昨天指出，該黨立委賴香伶，原訂本月九日赴中國大陸，參加「二○二三兩岸道教福建參香巡禮」。在入境時遭中方海關告知，其台胞證遭註記失效，無法入境。
民眾黨表示，該活動由台灣道教協會邀請，屬於大型宗教交流，台灣有數百人前往。賴委員因有具有民眾黨客委會主委身分，依規定先向黨中央報備獲准後前往，一切按程序處理。
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