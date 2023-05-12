快訊

獨／談副手？談合作？郭台銘昨晚夜會柯文哲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴香伶赴陸被擋 國台辦釋善意

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京報導
民眾黨立委賴香伶。（本報系資料照片）
民眾黨立委賴香伶。（本報系資料照片）

民眾黨立委賴香伶原訂九日赴中國大陸，但被拒絕入境。

民眾黨昨天強調，此事件不只影響賴委員個人權益，也不利於兩岸交流互信，交流應基於對等、尊嚴原則，中國大陸負責之相關單位應儘速說明清楚。

大陸國台辦新聞局昨天回應表示：「關於賴香伶女士日前來大陸無法入境事，大陸有關方面已向當事人說明情況。我們歡迎賴香伶女士方便時來大陸參訪，並提供相關協助」。

民眾黨昨天指出，該黨立委賴香伶，原訂本月九日赴中國大陸，參加「二○二三兩岸道教福建參香巡禮」。在入境時遭中方海關告知，其台胞證遭註記失效，無法入境。

民眾黨表示，該活動由台灣道教協會邀請，屬於大型宗教交流，台灣有數百人前往。賴委員因有具有民眾黨客委會主委身分，依規定先向黨中央報備獲准後前往，一切按程序處理。

賴香伶 客委會

延伸閱讀

關於民眾黨立委賴香伶無法入境大陸 國台辦這樣解釋

BNT股東給郭台銘的電郵被公開 柯文哲：政府監看民間通訊？

賴香伶台胞證被註銷 綠委：中共政治考量不急著押寶

民眾黨團呼籲拒絕血汗外送 朝野共推外送專法

相關新聞

台胞證也通 陸5月15日恢復快捷通關

大陸國家移民管理局昨宣布自下周一（十五日）起全面恢復口岸快捷通關，包括台灣人持卡式台胞證進出大陸也可走「快捷通關」（自助...

賴香伶赴陸被擋 國台辦釋善意

民眾黨立委賴香伶原訂九日赴中國大陸，但被拒絕入境。

連勝文西安祭祖 會見宋濤

新華社報導，中國國民黨副主席連勝文受中國國民黨前主席連戰委託，率親友前往陝西掃墓。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在西安...

大陸國台辦主任宋濤會晤連勝文 重申九二共識反台獨

據央視新聞，大陸國台辦主任宋濤十一日會見來陝西掃墓的中國國民黨副主席連勝文，宋濤重申大陸堅持「九二共識」、反對「台獨」分...

陸最新夯詞「小掙青年」 不求富貴只求神仙工作

在職場、經濟大環境不佳的背景下，近年兩岸不少青年開始重新審思生活，例如在大陸出現「躺平文化」、「喪文化」，台灣也有「小確幸」。為了甩開負面評價，大陸近期出現一個帶有諧音的詞語「小掙青年」，他們表示自己非擺爛，而是更願意選擇做一些小事情、小花樣，在慢慢賺錢的同時，也能保有一定生活品質...

香港修訂法律 禁止外國律師參與國安案件

（德國之聲中文網）香港周三（5月10日）修訂了一項法律，禁止外國律師參與國家安全案件，除非得到特首的書面許可。 該修正案是這個國際金融中心城市在法律和政治方面的最新重大變化。在2019年發生大規

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦