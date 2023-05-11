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習近平赴河北滄洲考察 看旱鹼麥種植推廣

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
習近平在河北滄洲考察。新華社
習近平在河北滄洲考察。新華社

在昨日赴河北雄安新區考察後，據新華社，中共總書記習近平11日在河北滄州市考察調研，先後考察了黃驊市舊城鎮仙莊片區旱鹼地麥田、黃驊港煤炭港區。

據新華社，習近平11日在河北省滄州市，先後考察了黃驊市舊城鎮仙莊片區旱鹼地麥田、黃驊港煤炭港區，了解當地旱鹼麥種植推廣及產業化、港區生產經營及發展規劃等情況。

在大陸官方發布畫面中，陪同考察的還有中共中央政治局常委、中央書記處書記兼中辦主任蔡奇，在煤炭港區考察時，還有大陸國家發改委主任鄭柵潔。

在此之前，習近平10日赴河北雄安新區考察，罕見有三名政治局常委同行，包括大陸國務院總理李強、第一副總理丁薛祥和蔡奇，港媒香港01稱，這顯示中共雄安新區的高度重視，又折射出政治秩序的變化。

習近平昨天在雄安新區表示，建設雄安新區是「千年大計、國家大事」，既不能心浮氣躁，也不能「等、靠、要」，要「踏實努力，久久為功」。他還說，雄安新區短短6年裡「從無到有、從藍圖到實景，一座高水平現代化城市正在拔地而起，堪稱奇跡」。

蔡奇、鄭柵潔陪同習近平考察。新華社
蔡奇、鄭柵潔陪同習近平考察。新華社

考察 習近平 中共

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