習近平赴河北滄洲考察 看旱鹼麥種植推廣

在昨日赴河北雄安新區考察後，據新華社，中共總書記習近平11日在河北滄州市考察調研，先後考察了黃驊市舊城鎮仙莊片區旱鹼地麥田、黃驊港煤炭港區。

據新華社，習近平11日在河北省滄州市，先後考察了黃驊市舊城鎮仙莊片區旱鹼地麥田、黃驊港煤炭港區，了解當地旱鹼麥種植推廣及產業化、港區生產經營及發展規劃等情況。

在大陸官方發布畫面中，陪同考察的還有中共中央政治局常委、中央書記處書記兼中辦主任蔡奇，在煤炭港區考察時，還有大陸國家發改委主任鄭柵潔。

在此之前，習近平10日赴河北雄安新區考察，罕見有三名政治局常委同行，包括大陸國務院總理李強、第一副總理丁薛祥和蔡奇，港媒香港01稱，這顯示中共雄安新區的高度重視，又折射出政治秩序的變化。