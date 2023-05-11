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海基會24小時「緊急服務專線」21年　接聽電話11萬通

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
海基會表示，在武漢封城和協助安排滯留國人返台的過程中，「緊急服務專線」發揮重要功能，除了協處問題，也關懷、安撫民眾情緒。軍聞社提供
海基會表示，在武漢封城和協助安排滯留國人返台的過程中，「緊急服務專線」發揮重要功能，除了協處問題，也關懷、安撫民眾情緒。軍聞社提供

海基會發言人蔡孟君11日表示，海基會24小時「緊急服務專線」從2002年設置至今，已接聽11萬1,443通電話，處理人民人身安全案件1萬3,176案，還時常扮演「生命線、張老師」專線的角色，尤其在疫情後，如武漢封城期間關懷來電者，協處兩岸民眾需求，發揮重要功能。

海基會11日下午召開新聞背景說明會，蔡孟君在會上介紹海基會相關業務執行情形。

對於此時說明海基會24小時「緊急服務專線」，是否與近期大陸修訂反間諜法後，我國安單位、陸委會示警國人赴陸風險有關，蔡孟君回應說，不是刻意挑哪一個時間點，但海基會在兩岸事務中，常常是第一線協處的機關，因此也需要提醒國人，不管是去旅行、工作、念書，都能了解相關規定、掌握必要訊息以規避風險。

蔡孟君說，海基會於2002年4月，設置24小時，全年無休之「緊急服務專線」（02-25339995），兩岸民眾遇有人身安全等緊急事件時，撥打此專線，可獲得最即時的諮詢與協助。迄今，已接聽11萬1,443通電話，依據類型轉知文教、經貿、法律處後端承辦同仁即時回電說明。

她提到，有時候需要像「生命線、張老師」專線，面對疑似精神狀況不佳的民眾，或其民眾來電敘述其家庭糾紛，同仁都盡力提供關懷及聆聽；來電內容除人身安全（遭人綁架或非法監禁、因案限制人身自由）外，還有在台家屬急赴大陸協處親屬於大陸病危或亡故，亦包括了兩岸人民出入境證件逾期、遺失、失聯協尋等。

蔡孟君說，專線迄今已處理人民人身安全案件 13,176 案，由 19位後端同仁全年無休輪班協處，此外，最多的來電通常是有關證件逾期、遺失應如何處理等的諮詢事由，同仁可立即處理並給予回覆。

她舉例，COVID-19疫情初始武漢封城後，專線成為國人最主要求助管道，三個月接聽來電近2,800通，海基會說明政府措施，積極安撫當事人激動情緒，即時提供諮詢與協處，包括協處緊急醫療藥品與物資需求，以及配合處理在台家屬代領、寄送健保慢性用藥，彙整欲返國民眾資料，協助政府完成專機接返和另設專線接受民眾報名訂位與諮詢等，例如曾與台商合作為血友病童送藥，確保欲搭乘返台班機民眾成功上機。

海基會 生命線 疫情

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