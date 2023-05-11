陸商務部長見美國駐華大使 就中美經貿交換意見

繼日前大陸國務委員兼外長秦剛，在北京會見了美國駐華大使伯恩斯後，據大陸商務部發布訊息，大陸商務部部長王文濤11日也應約會見了伯恩斯，雙方就中美經貿關係和各自關注的經貿議題交換了意見。

大陸商務部表示，5月11日，王文濤應約會見伯恩斯，雙方就中美經貿關係和各自關注的經貿議題交換了意見。

目前，陸方並未進一步揭露雙方會見的具體談話內容。

在日前秦剛會晤伯恩斯後，有大陸學者分析認為，雙方外長級別會面或將提上議程。路透社報導也引述美國國務院副發言人巴特爾表明，當狀況、條件允許時，美國國務卿布林肯想要訪問中國大陸，且美方一中政策沒有改變。

除此之外，彭博社報導也援引知情人士透露，美國貿易代表戴琪計劃在25到26日參加亞太經合組織(APEC)貿易部長會議期間，與王文濤會晤。