諷香港區議會選舉被盯上 「尊子漫畫」將於14日停刊

法新社報導，以針對香港時政的諷刺漫畫聞名，長年刊載在港媒《明報》的「尊子漫畫」，將於本周日（14日）正式劃上句點。近半年來，尊子已被當局多次盯上，批評其「抹黑政府」、混淆視聽，誤導大眾。

尊子今早回應港台查詢時表示，停刊原因等細節《明報》才充分掌握，並形容停刊決定也是今天「香港故事」的一部份，至於個人感受，他表示：「縱是崎嶇，總有前路的。」

9日，《明報》照常刊登「尊子漫畫」，內容被指諷刺政府最近公布的區議會改革新方案。其內容指出，只要「長官」認為合適，即使會考中英數不及格、膽固醇過高等，都可以委任為防火滅罪委員會，由他們把關篩選區議員，市民都很放心。同日隨後，尊子遭香港民政及青年事務局批評，漫畫有歧視及抹黑政府的成分，形容是「政治凌駕道德的行為」。

事實上，在此3格漫畫刊出前一週，香港當局宣布將大幅縮減區議會直接民選席次，被不少民眾認為是摧毀香港最後的民主機構，引發軒然大波。

「尊子漫畫」自1983年起在《明報》刊載，其出自年屆68歲本名黃紀鈞的漫畫家，其作品不僅刊登在《明報》，亦曾長年連載於《蘋果日報》及《壹週刊》。黃紀鈞10日接受法新社採訪表示，漫畫只是一個媒介，「每個人都應該做他應該做的事以及我們能做的事。」他形容《明報》停刊的決定也是「香港故事」的一部份，縱是崎嶇，總有前路的。

於此之前，過去半年內，黃紀鈞的漫畫前後至少6次（包含此次）遭香港政府先後批評。除了民青局外，還包括警務處、勞工及福利局、文化體育及旅遊局、政務司司長辦公室和保安局。 上月2日，港保安局長鄧炳強批評，黃紀鈞在該月1日刊登的漫畫是挑撥對政府不滿，其內容屬「誤導性指控」。