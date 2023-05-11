秦剛訪波茨坦舊址：戰後秩序必須維護中國統一必須實現

據大陸外交部官網訊息，大陸國務委員兼外長秦剛在離德赴法前，於當地時間25月10日參觀波茨坦會議舊址並發表講話。他說，1945年召開的波茨坦會議奠定了二戰後的國際秩序，會後發表的《波茨坦公告》重申了《開羅宣言》的規定，日本所竊取的包括台灣在內的中國領土應歸還中國。他強調，這是3500萬中國軍民用生命和鮮血換來的。

秦剛並在簽名簿上留言：「維護戰後國際秩序、促進世界和平繁榮、實現中國國家統一」。

《波茨坦公告》曾被台北當成法理依據，在1998年的上海辜汪會晤時向大陸提出訴求：台灣依《公告》歸還「中華民國」。但秦剛這次則藉《波茨坦公告》向全世界特別是美國，重申台灣歸屬於中國。

秦剛表示，「剛才我參觀了波茨坦會議舊址，歷史和現實交錯，令人感慨良多」。1945 年召開的波茨坦會議對奠定二戰後國際秩序發揮了重要作用，對中國人民具有特殊的歷史意義。會後發表的《波茨坦公告》重申了《開羅宣言》的規定，包括日本所竊取的包括台灣在內的中國領土應歸還中國。這是世界反法西斯戰爭的重大成果。這是3500萬中國軍民用生命和鮮血換來的。

他表示，今天，美國口口聲聲要維護以規則為基礎的國際秩序，卻把自己當年起草的《波茨坦公告》拋在腦後，支持、縱容台獨分裂活動，破壞戰後國際秩序，損害中國主權和領土完整，中國人民決不答應。

秦剛說，我們要牢記歷史給我們的警示：戰後國際秩序必須得到維護！國際公平正義必須得到伸張！搞台獨分裂，挑戰國際公理和秩序，逆歷史潮流而動，注定是絕路一條。中國國家統一必須要實現！