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中法外長會談 科隆納：法中雙方全面重啟各領域合作機制

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
秦剛抵訪歐第二站法國與法國外長科隆納會談。 陸外交部官網
秦剛抵訪歐第二站法國與法國外長科隆納會談。 陸外交部官網

據大陸外交部網站訊息，當地時間2023年5月10日，大陸國務委員兼外長秦剛在巴黎與法國外交部長科隆納舉行會談。科隆納表示，馬克宏總統訪中時與習近平深入交換意見，兩國元首已明確方向，雙方應共同努力推動兩國關係取得更大發展。她建議法中雙方全面重啟各領域合作機制，加強在氣候變化、生物多樣性、能源轉型等領域的合作。他並說，中國為世界和平穩定發揮著重要作用，法方願就烏克蘭等重大國際地區問題同中方加強溝通，尋找更多共同點。

秦剛也表示，馬克宏總統對中國的國事訪問取得圓滿成功。中方願同法方一道，落實好兩國元首達成的重要共識，加快推進各領域交流合作，推動緊密持久的中法全面戰略夥伴關係不斷發展。雙方要密切高層交往，擴大各層級交流，不斷探索新的合作領域；加大市場相互開放，打造更具韌性的中法供應鏈；加強國際事務合作，攜手應對全球性挑戰。中國推進高質量發展和高水平開放的決心堅定不移，願與法國等世界各國一道做大合作蛋糕，共享發展機遇。

秦剛表示，中國始終視歐洲為全面戰略夥伴，一貫旗幟鮮明支持歐洲加強戰略自主、在國際舞台發揮積極作用，主張中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。中法、中歐應在擴大雙向開放中實現共贏合作，構建更加穩定互信的中歐供應鏈夥伴關係。

科隆納表示，馬克宏總統訪華期間同習近平主席深入交換意見，加深了對中國的理解，訪問非常成功。法中關係至關重要，兩國元首已明確方向，雙方應共同努力推動兩國關係取得更大發展。建議雙方全面重啟各領域合作機制，加強在氣候變化、生物多樣性、能源轉型等領域的合作。

他說，法方重視對華經濟關係，認為這種關係是互相依存、互利互惠的，也是互補、開放和透明的。法方不搞陣營對抗，認為各國應和諧相處，共同發展。中國為世界和平穩定發揮著重要作用，法方願就烏克蘭等重大國際地區問題同中方加強溝通，尋找更多共同點。

秦剛向科隆納介紹了中方在烏克蘭問題上的立場和所做工作，強調習近平主席提出四個應該，是中方看待和處理烏克蘭危機的出發點。中方致力於推動危機的政治解決，同各方保持著溝通，將繼續為此發揮建設性作用。雙方還討論了其他國際和地區問題。

訊息稱，秦剛當天還會見了法國總統外事顧問博納，就中法關係及烏克蘭危機等問題交換了意見。

馬克宏 秦剛 烏克蘭

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