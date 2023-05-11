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新聞眼／疫情攪局 對台工作會議25年來最晚開

聯合報／ 記者賴錦宏
2023年大陸對台工作會議5月9日至10日在北京召開。（新華社）
2023年大陸對台工作會議5月9日至10日在北京召開。（新華社）

備受兩岸關注的大陸全國對台工作會議始於一九九○年十二月。當年在北京召開全國對台工作會議與會者有各省、市委及各部委對台工作負責人兩百多人。之後會議召開的時間基本都在農曆新年前後，今年一直拖到五月才召開，成為一九九八年後最晚召開的一次。

早前對於全國對台工作會議遲遲未召開有各種傳聞，但據涉台人士透露，主要是大陸去年十二月初才放開疫情管控，去年十二月、今年一月正是大陸新冠感染高峰期。當時專家曾預測，春節返鄉可能造成第二波疫情，春節後返回工作崗位將有第三波疫情，因此不建議各地台辦主任進京開會。

其次，去年中共廿大及今年三月政府換屆後，中共中央台辦及多個地方台辦領導層也隨之異動，人事系統調整需要「磨合期」。尤其中共中央台辦主任宋濤是中共總書記習近平欽點人選，開春後立即大動作推動對台交流，連接會見台灣多個團體和負責人，並促成前總統馬英九訪陸。有台辦系統官員透露，過去一段時間「十分忙碌，幾乎天天加班」。

但縱觀今年全國對台工作會議內容仍不脫去年中共廿大涉台核心基調，仍是強調「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」，重申堅持一中原則、「九二共識」，反台獨和外部勢力干涉，積極推進兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一進程等。

較值得注意的是，中共對台工作「二把手」王滬寧在會中宣示，今年對台工作方向將更加注重加強兩岸交流與發展。

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