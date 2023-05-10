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大陸全國對台工作會議 張五岳：展現新「王式風格」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
2023年大陸對台工作會議5月9日至10日在北京召開，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，會議展現了大陸全國政協主席王滬寧上任後新的「王式風格」。（新華社）
2023年大陸對台工作會議5月9日至10日在北京召開，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳認為，會議展現了大陸全國政協主席王滬寧上任後新的「王式風格」。（新華社）

大陸全國政協主席王滬寧上任後首次由他主導對台工作會議於9到10日在北京召開，淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，王的講話展現新的「王式風格」，是往屆會議較少看到的，例如他提及「四新」，以及要「深入調研」，推動對台工作高質量發展等，並進一步彰顯大陸當前是在總體格局的架構下，來看待台灣問題。

張五岳受訪表示，王滬寧的講話有四點值得關注，一是提及十八大以來，中共總書記習近平提出新理念、新思想、新戰略，形成了「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。這「四新」，強調了未來對台工作要有新變化。

二是王滬寧說，必須完整、準確、全面貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。張五岳表示，面對未來美中博弈，和2024台灣總統大選等變數，王滬寧強調政策除了要全面貫徹落實外，還要「完整、準確」，不能有失。

張五岳說，第三是因為疫情，王提到相較過去幾年較少著重的逐步恢復擴大兩岸交流，和台灣各階層人士交朋友；第四，他說要「深入開展調查研究，推動對台工作高質量發展」，顯示陸方可能認為，過去的對台研究不夠深入，工作質量不夠好。

張五岳認為，除了重申一中、九二共識和反台獨、反外部干涉等既定內容，相較往年，王滬寧此次講話有上述幾點需要關注，用字遣詞上也展現了「王式風格」，更重視思想理論建構；另一方面，王滬寧提及在以「中國式現代化」全面推進中華民族偉大復興進程中，堅定不移推進「祖國統一大業」，多次談到對台總體方略等，也進一步顯示大陸當前是在考量總體格局的架構下，來看待台灣問題，而不是孤立的。

至於此次會議時間點較往年延後，張五岳坦言，這的確是比較罕見的。過去一般在大陸「全國兩會」前就召開，這可能與台灣問題對大陸來說，在今年開春以來在急迫性上沒有那麼凸顯有關。

不過，張五岳表示，大陸對台工作會議重點在落實、執行上的問題，和明確大陸涉台人員要具備的思想跟作為，並不代表政策會有重大改變，「任何新的改變一定是出自習近平」，且王滬寧上任後已多次發表過對台相關講話。

王滬寧

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