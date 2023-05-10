與德國外長會談 秦剛：中國輸出的是機遇不是危機

大陸外長秦剛與德國外長貝爾伯克在柏林會談後表示，中國對外輸出的是機遇不是危機，是合作不是對抗，不要把正常的經貿投資合作政治化和人為干預市場行為。德國外長貝爾伯克則表示，中國若在俄烏戰爭中保持「中立」，就相當於站在侵略者一邊。

據大陸外交部網站消息，秦剛與貝爾伯克9日共同舉行記者會時表示，對德方、歐方不搞對華脫鉤的表態表示讚賞，但也對歐方聲稱的「去風險」表示關切。如果以「去風險」之名行去中國化之實，那就是在去機遇、去合作、去穩定、去發展。中德、中歐雙方都應該遵守國際貿易規則和契約精神，保持相互開放。

秦剛指出，國際產業鏈、供應鏈的形成和發展是經濟全球化和市場經濟作用的結果。中國改革開放以來，中德歐三方都獲得豐碩成果和利益。中國將繼續擴大高水平對外開放，繼續歡迎德國和歐洲企業到中國開拓市場，將為各國企業營造市場化、法治化、國際化的投資環境。

秦剛批評美國，發動「新冷戰」，破壞國際規則，煽動意識形態對立，搞陣營對抗，「脫鉤斷鍊」，濫用本國貨幣的壟斷地位對別國實施長臂管轄、單邊制裁，還對外輸出本國的通膨、財政危機，造成嚴重的外溢效應。他強調，「新冷戰」若成真，損害的不僅是中國也會犧牲歐洲的利益。

對於俄烏問題和歐盟可能制裁中國公司與俄有貿易往來，秦剛表示，中方不會對俄烏任何一方出售武器，但中俄企業開展正常交往合作，不應受到制裁，中方堅決反對，將依據法律法規，捍衛自身利益。他重申，中方既不會隔岸觀火，也不會火上澆油，更不會幹趁機牟利的事，只有保持冷靜理性，為政治解決創造條件，才是出路。

貝爾伯克則表示，高度重視雙方高層交往和各領域交流合作。願與中方以共同、可持續、行動為重點，推動磋商取得積極成果，特別是促進兩國在氣候變化、能源轉型、生物多樣性、青年交流等領域合作。

她還指，中國在俄烏問題上保持「中立」，等同支持俄羅斯，德方希望中方明確表明跟烏克蘭站在同一陣線；中國完全可以在結束烏克蘭戰事上發揮決定性作用。