快訊

懶人卡／生死瞬間！建案吊臂砸中捷車廂 恐怖過程全紀錄

靜宜助理教授搭中捷遇死劫 學生聞噩耗悲痛：老師是很溫柔、很棒的人

陸年度對台工作會議登場 王滬寧：逐步恢復兩岸交流

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共中央政治局常委王滬寧提出，要逐步恢復擴大兩岸交流。圖為王滬寧今年3月11日主持大陸全國政協會議閉幕會。（新華社）
中共中央政治局常委王滬寧提出，要逐步恢復擴大兩岸交流。圖為王滬寧今年3月11日主持大陸全國政協會議閉幕會。（新華社）

據新華社報導，中國大陸2023年對台工作會議5月9日至10日在北京召開，由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅主持會議。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席會議並講話時提出，要逐步恢復擴大兩岸交流，促進兩岸同胞心靈契合。

王滬寧要求，要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹中共二十大決策部署和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，在以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興進程中，堅定不移推進祖國統一大業。

王滬寧表示，中共十八大以來，中共總書記習近平就對台工作作出一系列重要論述，提出一系列新理念、新思想、新戰略，形成了「新時代黨解決台灣問題的總體方略」。必須完整、準確、全面貫徹落實「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

王滬寧重申，要堅持一個中國原則和「九二共識」，推動兩岸關係和平發展。要秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，持續深化兩岸融合發展。

他並提出，要逐步恢復擴大兩岸交流，同台灣各階層人士交朋友，促進兩岸同胞心靈契合。要堅決反對台獨分裂活動和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。要加強黨對對台工作的全面領導，深入開展調查研究，推動對台工作高質量發展。

報導稱，中央黨政軍群有關部門和各地有關負責官員出席會議。

中共二十大

延伸閱讀

解析習近平 鄧聿文出書「不合時宜的人民領袖」

促融或統戰？前行政院長劉兆玄見王滬寧惹議

兩岸交流回溫 大陸政協主席王滬寧會見劉兆玄

王滬寧：各民主黨派要做中共的好幫手

相關新聞

中國交通運輸部黨組書記換人 李鵬之子李小鵬接任

中共高層再有人事異動，大陸交通運輸部官網宣布，由交通運輸部部長、黨組副書記李小鵬，接替楊傳堂出任交通運輸部黨組書記。這也...

秦剛：堅決反對單邊制裁 去中國化就是去機遇去合作

依據大陸外交部網站凌晨訊息，當地時間2023年5月9日，大陸國務委員兼外長秦剛在柏林與德國外長貝爾伯克共同會見記者。針對...

陸年度對台工作會議登場 王滬寧：逐步恢復兩岸交流

據新華社報導，中國大陸2023年對台工作會議5月9日至10日在北京召開，由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主...

印度、東協軍演剛結束 共軍今晚南海軍事訓練

在南海舉行的「東協－印度海上演習」剛結束，據大陸國家海事局，清瀾海事局發布了一則航行警告，5月10日20時至23時，共軍...

赴桃園關懷陸籍配偶 海基會：最堅強後盾

母親節前夕，為關懷在台陸籍配偶，海基會10日在桃園舉辦「關懷兩岸婚姻家庭活動」，與當地陸配團體交流座談。海基會副秘書長蔡...

美國務卿力促邀台灣出席WHA 大陸外交部回嗆：注定失敗

世界衛生大會（WHA）21日將在日內瓦登場，美國國務卿布林肯9日發布聲明，力促世界衛生組織邀請台灣以觀察員身分與會。大陸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦