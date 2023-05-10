赴桃園關懷陸籍配偶 海基會：最堅強後盾

母親節前夕，為關懷在台陸籍配偶，海基會10日在桃園舉辦「關懷兩岸婚姻家庭活動」，與當地陸配團體交流座談。海基會副秘書長蔡孟君表示，疫情趨緩，兩岸交流逐漸熱絡，陸配辦理文書驗證與返鄉的需求暴增，海基會是陸配最堅強的後盾，隨時提供即時周到的服務。

據海基會發布的關懷活動訊息，海基會與陸委會、移民署前往桃園市平鎮、大溪，拜會「桃園市新住民文化交流協會」，前往由陸配經營的JC精彩鹿咖啡、川耗仔食府與眾生老人長照中心等地。

蔡孟君說，桃園市新住民文化交流協會成立4年來會員人數已超過500人，協助政府宣導政策、辦理職訓課程、舉辦公益活動，將新住民的心凝聚在一起，融入台灣社會。

桃園市新住民文化交流協會榮譽理事長牛春茹表示，疫情過後，很多陸配姊妹有證件逾期及返鄉困難等問題。在交流座談過程中，陸配也提出有關稅務、入出境、文書驗證等各方面的問題，由海基會、陸委會與移民署官員當場說明並提供後續協處。

在關懷3位陸配姊妹事業發展與生活情況方面，海基會10日前往「JC精彩鹿咖啡」與「川耗仔食府」分別由陸配龍女士夫婦與明女士夫婦經營，「眾生老人長照中心」由陸配徐女士經營。

其中，徐女士先生是榮民，因深感老人安養將成為社會問題，她在丈夫過世後考取照服員、保母等相關證照，在安養機構從事長照服務，設立眾生老人長照中心，以榮民為優先服務對象。