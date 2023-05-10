特拉斯將訪台 長安街知事：台灣不是撈金政客網紅打卡地

外交部昨表示，英國前首相特拉斯（Liz Truss）將於16日至20日訪台，除晉見府院高層，並應遠景基金會邀請發表演講。代表大陸官媒《北京日報》的微博公眾號「長安街知事」今天為發出長篇評論指出，特拉斯是如法炮製「裴洛西路數」，但強調台灣可不是什麼撈金政客都能肆意竄訪的「網紅打卡地」，更不是其他任何人妄想用來「以台製華」的工具。而民進黨當局「盡台灣物力，結外國歡心」，難逃失敗結局。

評論稱，在去年創下「史上最短命首相」的紀錄後，特拉斯又跳出來了。特拉斯2022年9月當選英國第56任首相。同年10月20日被迫宣布辭職，在位僅45天，成為英國歷史上任期最短的首相。在她任內，中英關係陷入低谷。她辭去首相職務後，也「堅持不懈」地在世界各地發表演講，重點是對抗中國。

評論引述推特上外國網友的嘲諷和質疑，例如：「5天時間，幾乎和她的首相任期一樣長」等。但「長安街知事」指出特拉斯此行有三個細節值得注意。

第一是如法炮製「佩洛西路數」。評論稱，去年裴洛西竄台時，美國玩的是「白宮不知情，裴洛西全責」的套路：拜登聲稱對裴洛西訪台的具體情況不了解，特拉斯有樣學樣，如法炮製。《衛報》稱，據了解，英國外交部「知道」特拉斯即將訪台的情況，但強調它不負責批准議員的海外訪問。而首相的官方發言人則表示，去哪裡訪問取決於她個人。

第二是英國政府對華政策混亂不堪。評論說，特拉斯在競選英國首相時，為了贏取更多選票，就曾對中國大放厥詞，對台海問題狂妄叫囂，退休以後更加明目張膽。但《衛報》稱，特拉斯此訪不僅會激怒中方，更會打亂英國政府發展對華關係的謹慎戰略。上月，英國外交大臣柯維立利發表年度例行講話時強調，孤立中國是對英國國家利益的背叛，也是對現代世界的有意誤解。

它說，總的來看，蘇納克政府希望與中方緩和緊張關係，也在頂著黨內反對的壓力做出嘗試。然而前一天，英方才表示將繼續恪守一中原則，第二天英國執政黨的前首相就高調宣布竄台。這種出爾反爾、陽奉陰違的背後，暴露出英國保守黨內部對華鷹派和務實派之間的你爭我奪，是英國政府內部對華政策混亂的體現。

第三則是英國始終沒找準自己的位置。評論說，有英國網友提到了英國抵押貸款利率上升的問題，並對特拉斯在新冠疫情期間的經濟作為表達不滿。根據英國國家統計局的數據，英國消費者價格指數目前達到10.1%，其中食品通脹率高達19.1%。為了控制通脹，英國央行不斷加息，給已經在為生活成本緊縮而苦苦掙扎的家庭帶來更大壓力。

它指出， IMF在最新的《世界經濟展望報告》中預測，英國經濟將在2023年萎縮0.3%，成為全球表現最差的主要經濟體之一。面對如此嚴峻的經濟現狀，英國理智上明白需要與中國保持經濟聯繫，但行動上又想端著日不落的架子。

文章稱，這就出現了矛盾重重的畫面：本屆政府盡力緩和關係，前首相卻竄台；外交大臣強調中英經濟聯繫，卻又同時對中國內政指指點點，試圖堵住鷹派悠悠之口。

「長安街知事」說，台灣可不是什麼撈金政客都能肆意竄訪的網紅打卡地，更不是其他任何人妄想用來以台製華的工具。世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。我們堅決反對中國建交國同台灣開展任何形式的官方往來。

最後它指出，民進黨當局慣於勾連外部勢力謀取政治私利，「盡台灣物力，結外國歡心」，不斷出賣台灣的經濟利益和廣大台灣民眾的福祉。這種伎倆被越來越多的台灣同胞看穿，難逃失敗結局。