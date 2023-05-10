韓正訪葡萄牙對葡總理表示：推動全面恢復「面對面交往」

在參加完英王查爾斯三世的加冕典禮後，大陸國家副主席韓正7日至9日赴葡萄牙訪問，並於首都里斯本分別會見了總統德索薩和總理科斯塔。韓正對科斯塔表示，中方鼓勵中國企業赴葡投資，期待同葡政府和各界廣泛交流，推動全面恢復面對面交往；科斯塔則表示，葡方堅持一個中國政策，支持「一國兩制」在澳門實踐。葡、中通過澳門平台搭建起良好夥伴關係，希望雙方共同努力，甚至拓展同非洲國家的三方合作。

據新華社10日報導，韓正與德索薩會見時表示，在兩國元首「把舵定向」下，中葡關係始終保持健康穩定發展。韓正提到，今年初以來，中國經濟社會全面恢復常態化運行，經濟發展回升向好，為包括葡萄牙在內各國提供更大合作機遇創造了條件。中國堅持同各國發展友好合作，推動構建新型國際關係，致力於擴大同各國利益的匯合點。

韓正強調，中葡、中歐關係應以合作共贏為主流基調，並稱中方願與葡方和歐方深化互利合作，服務各自經濟發展，為世界經濟穩定復甦做出積極貢獻。

葡萄牙總統德索薩則說，葡方始終致力於打造友好互信、積極合作的葡中關係，拒絕用簡單的眼光看待葡中、歐中關係，願進一步加強葡中高層交往，深化雙方在貿易、科技、人文等領域的重要合作，繼續積極推動歐中開展建設性合作。

與總理科斯塔會面時，韓正則指出，中方高度重視中葡傳統友誼，始終從戰略高度和全局角度推動和發展中葡全面戰略夥伴關係。韓正稱，葡萄牙是中國企業進入歐洲市場的極佳窗口。兩國企業緊密配合，取得重要成果，體現了雙方互利合作的高水平。

韓正還說，中方鼓勵中國企業赴葡投資，歡迎包括葡企業在內的各國企業到中國投資發展，期待同葡政府和各界廣泛交流，推動全面恢復面對面交往，促進各部門交流對話機制盡快重啟，推動兩國經貿投資等各領域務實合作創造更多成果。

科斯塔回應，葡中關係源遠流長，他並提到「澳門主權轉移」，稱雙方順利實現澳門政權平穩移交，堅定履行政治承諾，為國際社會樹立了良好示範。

科斯塔還說，葡方堅持一個中國政策，支持「一國兩制」在澳門實踐。葡、中通過澳門平台搭建起良好夥伴關係，希望雙方共同努力，甚至拓展同非洲國家的三方合作。

報導指，中葡兩國還就烏克蘭危機交換了意見，韓正則再次重申中方立場，稱將與國際社會一道，為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。