澳大利亞華裔記者成蕾遭捕逾千日 伴侶：她最牽掛骨肉分離

澳大利亞華裔記者成蕾在中國被逮捕關押已逾1000天。自從2020年8月遭中國當局以「洩漏國家機密」罪逮捕後，法院至今僅於2022年3月31日秘密開庭審理一次，審判結果至今一再拖延。

成蕾的伴侶、前中國澳洲商會首席執行長柯伊爾（Nick Coyle）本週接受DW訪問時表示，雖然成蕾之前曾傳出獄中受到不人道的對待，但過去這段時間，成蕾每個月能定期與澳大利亞外交人員進行30分鐘的領事探視。在中國解除新冠疫情相關限制後，目前得以面對面探視。

「這是一個較正面的發展。成蕾正盡可能以最佳的身心狀態面對自己被關押的事實，對她來說，最令她擔憂也牽掛的，是與自己的孩子分離。」柯伊爾透露：「我與她的家人能透過澳大利亞外交人員在領事探視期間將訊息傳遞給她，而外交人員也會在探視她後，將她的信件轉交給我或她的家人。」

柯伊爾補充道，成蕾被逮捕後的頭六個月，因為遭警方以指定居所監視居住的方式關押，那段期間對她來說十分煎熬。但他認為成蕾在過程中展現了巨大的勇氣與韌性。透過成蕾轉交的信件，柯伊爾認為成蕾並未失去她過去所擁有的幽默感。

成蕾案件遲遲未有進展一事，澳大利亞外長黃英賢（Penny Wong）週二（5月9日）再次呼籲中國政府讓成蕾與她的孩子團聚，並重申澳大利亞政對於該案持續拖延感到擔憂。部分專家認為，澳大利亞政府應該持續敦促中國政府在成蕾案件中，保持透明度，因為在她的家人無法直接親自探視她的情況之下，透明度將成為澳大利亞政府在與中國政府交涉此案時的關鍵問題。

人權觀察的澳大利亞主任蓋為碩（Daniela Gavshon）告訴DW，人權應是澳大利亞政府與中國政府接觸時的一個關鍵議題。她表示：「當律師、家人或領事人員僅能以非常有限的方式接觸遭中國政府關押的被告時，像成蕾這樣的案件會變得非常緊迫。」

柯伊爾則肯定澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）上台後，政府「一直積極主動處理成蕾一案」。他向DW表示：「在澳大利亞與中國政府嘗試修補雙邊關係的前提下，他們有持續向北京強調解決成蕾案件的重要性。」

無消無息觸發「寒蟬效應」

成蕾並非唯一一名在過去幾年遭中國政府以間諜相關罪名逮捕的澳大利亞公民。澳籍華裔作家楊恆均2019年1月在廣州機場被公安逮捕後，便被關押至今。北京市第二中級人民法院2021年5月曾開庭審理他的「間諜案」，但至今仍未獲得最終審判結果。

各界普遍認為，成蕾與楊恆均的案件是在中澳關係惡化的大背景下所發生的，但部分觀察人士認為，目前外界很難依據所掌握的有限消息來判定，兩起案件是否為中國政府一貫使用的「人質外交」手法。人權觀察資深中國研究員王亞秋告訴DW：「成蕾的案件與兩個加拿大人的案件仍有不同之處。兩名加拿大人遭關押明顯是因為中國要報復加拿大政府逮捕華為財務長孟晚舟，但成蕾案件的大背景雖為中澳關係惡化，但外界至今仍不清楚她被捕的具體原因。」

2018年，中國華為財務長孟晚舟在加拿大遭捕後。隨後中國逮補兩名加拿大公民，以「人質外交」模式施壓加拿大放人。

不過，王亞秋認為，成蕾案肯定會對在中國生活或工作的外國人帶來寒蟬效應，因為雖然成蕾不像是中國政府過往會打壓的目標，但在她被逮捕後，外界未能獲得太多關於她的消息，這種情況「肯定會產生『寒蟬效應』」。她表示：「成蕾的基本人權都沒被滿足，而在她被關押超過1000天候，至今仍一點消息都沒有，所以這顯示，中國政府對人權的迫害比以往還嚴重。」

柯伊爾則向DW表示，他至今仍對中國政府指控成蕾犯下的罪行感到不解，在他認知中，成蕾不可能有特權獲得所謂機密資訊。他說：「作為一名在CGTN（中國環球電視網）工作的外國記者，她不可能接觸到那些資訊。成蕾是一個熱情的澳大利亞公民，但在她的記者生涯中，她也一直促進外國企業在中國或中國企業在外國有好的發展。身為一位商業記者，她認為自己要講述與經濟交往相關的正面故事。」

柯伊爾也向中國政府喊話，呼籲中國政府盡快對成蕾案作出合理判決。他說：「我理解中國有一套系統跟程序，但我也想確認，各方都能盡力解決成蕾目前面臨的狀況，讓她盡快回家與孩子團聚。」

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】