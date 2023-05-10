美串連第一島鏈盟友阻大陸突圍 美戰略專家：像冷戰初期

美國總統拜登上台後持續在印太地區擴大軍事部署，並以結盟為外交主戰略，在在西太平洋第一島鏈與菲律賓、日本、韓國及台灣等盟友加強軍事合作。美國的戰略專家認為，美軍的部署狀況很像冷戰初期，解放軍要如何突破第一島鏈封鎖，並在區域間與美國抗衡，是中共軍事部署的重要核心。

英國廣播公司（BBC）報導，在美國多年來提倡「島鏈戰略」用以牽制北京的美國海軍戰爭學院海洋策略教授霍姆斯（James R. Holmes）接受BBC訪問時表示，現在的情況類似於冷戰初期的態勢。「當時西方國家領導人利用島嶼地理、盟友關係和軍事技術的結合來阻礙共產主義在亞洲擴張，現在又『回到了海上戰略領域的未來』。」

他認同以「威懾」（deterrance）作為美國在第一島鏈的戰術，「沒有人願意戰爭，美國基本上只是希望北京按照大家都同意的規則玩國際外交遊戲。」

第一島鏈從北太平洋千島群島開始，向南經日本、台灣、菲律賓到加里曼丹島等在西太平洋的島嶼。1950年代韓戰爆發，後來擔任美國國務卿的杜勒斯在1951年提出在海上遏制共產主義蘇聯和大陸的島鏈，被視為這一戰略的開端。

但是，當下大陸的軍事力量早已不可同日而語，美國能否連結盟友以遏阻解放軍往印太區域的移動。霍姆斯認為，太平洋上各大島嶼連結的島鏈，提供了美國及盟友絕佳的戰略地理空間，以此抵禦解放軍往太平洋移動。

霍姆斯指出，太平洋上各大島嶼連結的島鏈，提供了美國及盟友絕佳的戰略地理空間以抵禦中國解放軍往太平洋移動。現在共軍力量持續增強，大陸航空母艦山東號最近甚至穿越了第一島鏈，接近美軍陸戰隊駐點的關島周遭海域。因此，美國如何串連相關盟友，牽制解放軍在太平洋上的軍事擴張成為主要問題。

BBC中文網報導，美國軍方人士對於透過強化第一島鏈抵禦大陸的信心，是以拜登在重新連結戰略夥伴的工作為背景。今年4月馬尼拉同意開放4個新據點給美軍，引發國際關注及北京強烈抗議。4月底，拜登與韓國總統尹錫悅在華府達成協議，並首次同意開放美國核潛艇部署在韓國，這是1983年以來的第一次。加以日韓大和解，同意加深在印太區域的軍事外交合作，這些都能證實美國正在串連第一島鏈各國。