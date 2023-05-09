中美會因台灣而戰？秦剛：保留採取一切必要措施的選項

大陸國務委員兼外長秦剛接受《中東報》書面採訪，被問到中美會因台灣而爆發戰爭嗎？秦剛說，台獨是危害台海和平穩定的最大威脅。中方始終堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但也保留採取一切必要措施的選項。

根據大陸外交部官網公布的秦剛受訪問答文字稿，在被問及涉台相關問題時，秦剛重申，台灣是中國領土不可分割的一部分，大陸在台灣問題上堅定捍衛國家主權和領土完整，維護包括台灣人民在內14億中國人民的權益，要打擊的是企圖分裂中國、策動台灣獨立的勢力。

秦剛稱，當前台海局勢持續緊張，根源在於民進黨當局「倚美謀獨」，拒不認同一個中國原則。而美方為遏制中國發展，搞所謂「以台制華」，一邊聲稱奉行「一個中國政策」，一邊卻執意與台灣民進黨當局升級官方往來和實質關係；一邊說不支持台獨，一邊卻向台灣出售先進武器、縱容其「以武謀獨」。

他強調，台灣問題是中國核心利益中的核心。一個中國原則是中國同包括美國在內各國建立和發展關係的關鍵政治基礎，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。當前，美方在台灣問題上的所作所為，不僅是對一個中國原則的嚴重違背，更是對戰後國際秩序、國際關係基本準則的嚴重破壞。

秦剛說，台獨是危害台海和平穩定的最大威脅。美方如果真心希望台海和平穩定，就應該回歸一個中國原則的本源本義，恪守中美三個聯合公報和美國領導人作出的政治承諾，明確反對和制止台獨。

針對俄烏衝突，秦剛表示，中國作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，主動提出政治解決的中國主張，核心思想就是「勸和促談」。但個別國家為了自身地緣政治私利，不願看到戰火盡快平息，炮製各種謠言謬論抹黑攻擊中國，還對中國企業實施無理制裁，甚至借口烏克蘭問題加緊向台灣出售武器，干涉中國內政。

秦剛說，他相信世界各國人民的眼睛是雪亮的，誰是誰非，自有公論。中方將繼續同國際社會一道，為推動政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。同時堅決反對美國的霸權、霸道行徑，堅定維護自身的正當權益。