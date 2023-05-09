秦剛：當務之急是穩定中美關係

中國大陸國務委員兼外交部長秦剛昨在北京會見美國駐北京大使伯恩斯。據央視報導，秦剛指出，當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，這是中美之間必須要守住的底線。他同時強調，美方尤其要正確處理「台灣問題」，停止繼續掏空「一個中國原則」，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。伯恩斯則透過推文寫道，他與秦剛會晤，雙方討論了美中關係中的挑戰，以及穩定兩國關係和擴大高層級溝通的必要性。

去年底大陸國家主席習近平與美國總統拜登在峇里島會面，美中關係出現緩和跡象，雙方還敲定美國國務卿布林肯將訪問北京，但之後出現疑似中國間諜氣球事件，美中關係急轉直下，雙方高層級的對話溝通也受阻礙。秦剛昨與伯恩斯會面，是否顯示美中高層接觸將逐漸恢復，備受關注。

據央視報導，就近期中美高層對話停擺，秦剛在會面時指出，去年十一月習近平和拜登在峇里島會晤並達成重要共識，「但此後美方一系列錯誤言行破壞了中美關係來之不易的積極勢頭，雙方商定的對話與合作議程受到干擾，兩國關係再遇寒冰」。

秦剛認為，當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外，這應是中美之間最基本共識。希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關係走出困境，重回正軌。美方應端正對華認知，回歸理性，不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）昨引述美國駐陸使領館官網報導，伯恩斯二日在華府智庫「史汀生中心」舉辦的活動中表示，美國持續要求大陸敞開所有在美國眾議院前議長裴洛西去年八月訪台後，中斷的雙邊管道。伯恩斯並重申，「當狀況、條件適合時」，布林肯的大陸行將重新安排。

美聯社昨引述伯恩斯在該智庫的發言報導，他提到，華府對台灣的做法「始終如一」，並堅決主張任何針對台海兩岸分歧的解決，必須是和平的。美方盼大陸政府將致力於爭端的和平解決。

伯恩斯說，美國有義務與利益，確保美方能提供防禦性武器予台灣，好讓台灣當局擁有一個適當的防禦（體系），美方也能協助其強化嚇阻。他還說，若台灣具有準備就緒的嚇阻，其他國家也支持（兩岸）和平解決，美方希望這將使陸方認識到在台海動武的後果。