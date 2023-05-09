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中國-中亞峰會 下周西安登場

聯合報／ 記者謝守真陳政錄／綜合報導

大陸外交部發言人華春瑩昨宣布，「中國–中亞峰會」將於五月十八日至十九日在陜西省西安市舉行，大陸國家主席習近平將主持峰會。中亞五國總統包括哈薩克總統托卡葉夫、吉爾吉斯總統賈帕洛夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫和烏茲別克總統米爾濟約耶夫將與會。有分析指，美國從阿富汗撤軍及俄烏戰爭後，中亞和中國大陸合作的空間正在加大。

大陸外交部發言人汪文斌昨在例行記者會指出，「中國–中亞峰會」期間，習近平將發表重要講話，各國元首還將共同簽署重要政治文件，相信在各方共同努力下，將開啟雙方合作新時代。

汪文斌表示，「中國—中亞峰會」是今年中國大陸首場重大主場外交活動，也是建交卅一年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會，具有里程碑意義。

至於大陸國務委員兼外長秦剛將出訪德、法、挪威，汪文斌指出，秦剛將和德方加強溝通，深化合作，共同推動中德全方位戰略夥伴關係健康穩定發展；秦剛將和法方就落實好兩國元首達成的各項共識，促進雙方各領域交流合作，推動中法全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，深入交換意見；中方和挪威在經貿、海洋、綠色、冬季運動等領域合作亮點紛呈，期待透過此訪加強雙方交往。

針對北京積極穩定與中亞五國關係，中國國際問題研究院助理研究員于小爽指出，東西方兩大強權角力越演越烈，如何在新形勢下鞏固並推進與中亞地區國家的關係，是大陸外交所面臨的重大課題。「中國—中亞峰會」此時召開是恰逢其時的合作平台。

他並指出，大陸與中亞國家在政治上高度互信，中亞五國更是大陸共建「一帶一路」、打擊「三股勢力」（恐怖主義、分裂主義和極端主義）等諸多領域的重要合作夥伴。

挪威 習近平

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