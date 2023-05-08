陸外交部：中國-中亞峰會將簽署重要政治文件

中國大陸外交部今日一連宣布多項外事活動，包括大陸國家主席習近平將主持召開「中國-中亞峰會」，國務委員兼外長秦剛出訪德、法、挪威。對此，大陸外交部發言人汪文斌表示，中國-中亞峰會期間，習近平將發表重要講話，各國元首還將共同簽署重要政治文件，相信在各方共同努力下，將開啟雙方合作新時代。

汪文斌表示，5月18日至19日，習近平將在陝西西安主持召開中國-中亞峰會，中亞五國元首將來華參會，這是今年中國大陸首場重大主場外交活動，也是建交31年來，六國元首首次以實體形式舉辦峰會，在中國和中亞國家關係發展史上具有里程碑意義。

他說，峰會期間，習近平將發表重要講話，各國元首就中國-中亞機制建設各領域合作以及共同關心的重大國際和地區問題交換意見，還將共同簽署重要政治文件，相信在各方共同努力下，此次峰會將擘畫中國中亞關係新藍圖，開啟雙方合作新時代。

至於中亞四國總統將對中國大陸進行國事訪問，汪文斌說，習近平將分別與四國總統會談，願以訪問為契機，進一步拓展全方位合作，推動彼此關係再上新台階。

秦剛出訪德、法、挪威方面，汪文斌說，秦剛將在訪問期間，和德方加強對話溝通，深化互利合作，共同推動中德全方位戰略夥伴關係健康穩定發展。

他說，上月法國總統馬克宏成功對華進行國事訪問，兩國戰略溝通富有成效，訪問期間，秦剛將和法方就落實好兩國元首達成的各項共識，促進雙方各領域交流合作，推動中法全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，深入交換意見，還將和法國外交部長柯羅娜舉行中法高級別人文交流機制牽頭人磋商。

秦剛說，中國大陸和挪威雙方在經貿、海洋、綠色、冬季運動等領域合作亮點紛呈，期待透過此訪加強雙方交往，鞏固互信，推進合作，推動中挪關係在新時期穩步邁上新台階。

在此之前，大陸外交部宣布，大陸國家主席將主持5月18日至19日，在陝西省西安市舉行的「中國—中亞峰會」，哈薩克總統托卡葉夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、土庫曼總統別迪穆罕默多夫、烏茲別克總統米爾則亞耶夫將應邀與會。同時，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克四國總統將於5月16日至20日對中國大陸進行國事訪問。

另，秦剛將於8至12日，訪問德國、法國、挪威。