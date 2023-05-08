鞏固與中亞五國關係 「中國—中亞峰會」下周西安登場

大陸外交部宣布，「中國—中亞峰會」本月18至19日於陝西省西安市舉行，大陸國家主席習近平將親自主持。哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克總統應邀於16日至20日對中國大陸進行國事訪問，四人將與土庫曼總統一同出席峰會。

面對當前全球政治局勢進入新變動期，北京當局積極穩定與中亞五國關係。中國國際問題研究院助理研究員于小爽指出，東西方兩大強權角力戰越演越烈，如何在新形勢下鞏固並推進與中亞地區國家的關係，這是大陸外交所面臨的重大課題之一。他認為，「中國—中亞峰會」此時召開是恰逢其時的合作平台。

據中國網報導，近年來，大陸與中亞各國戰略發展加速對接，各領域合作緊密合作，關係日益鞏固，是「成色十足」的戰略夥伴。于小爽表示，大陸與中亞國家在政治上高度互信，中亞五國更是中國大陸共建「一帶一路」、打擊「三股勢力」（指恐怖主義、分裂主義和極端主義）等諸多領域的重要合作夥伴。。

2022年中國大陸與中亞五國雙邊貿易額約702億美元，比建交時增長了約100倍。中歐班列西安集結中心已開通西安至中亞國家等17條幹線通道，中國—中亞天然氣管道至去年底累計對大陸輸氣超過4,200億立方公尺。

習近平去年在中亞五國建交30周年的視訊峰會上表示，「無論國際風云如何變幻，無論未來中國發展到什麼程度，中國始終是中亞國家值得信任和倚重的好鄰居、好夥伴、好朋友、好兄弟。」