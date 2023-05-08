南韓使館與環球時報互罵「低俗」、「令人瞧不起」

中共鷹派黨媒《環球時報》日前透過中、英文版接連發文批判南韓總統尹錫悅，南韓駐華大使館5日罕見致函環時，抗議其相關文章內容「低俗到難以啟齒」，奉勸慎重換位思考。對此，環時8日也不甘示弱，發表社評回應，表示不能接受南韓「以堪稱粗暴的方式干涉別國媒體的獨立報導」，並稱對南韓外交產生了一定懷疑。

因不滿南韓總統尹錫悅對台灣問題的表態，和日前訪美時與美國總統拜登達成「華盛頓宣言」，由中共黨媒人民日報社主辦的國際新聞報紙《環球時報》，於上月下旬接連發布文章、社評強烈指責，包括批尹錫悅「親美反中」，認為他是對美國最不具有民族獨立意識的南韓政府。

對於元首連遭發文批判，據韓聯社報導，南韓駐華大使館5日表示，已對環時報導尹錫悅訪美時使用失當措辭無端指責的做法，正式提出抗議。

南韓駐華大使館指出，環時及其英文版以低俗到難以啟齒的表達方式，無端指責南韓元首，甚至讓人懷疑這是否是有體面的媒體發布的稿件。南韓大使館還反問，若南韓媒體以同樣方式指責大陸領導人，陸方作何感想？奉勸應慎重地換位思考。

值得注意的是，在遭南韓駐華大使館罕見致函正式抗議後，《環球時報》8日一早也不甘示弱，發表社評回應，表示「這種激烈情緒和逾越邊界的言辭不應當出自一個外交機構，以堪稱粗暴的方式干涉別國媒體的獨立報導，是我們不能接受的。」

環時還稱，對抗議函中提出的觀點以及指責，難以認同。環時社評提到，對於在4月23日及28日刊發了《這件事上，韓國外交的「國格」碎了一地》和《尹錫悅這次訪美印證了一個評價》兩篇社評，清晰表達了環時對於當下中韓關係以及具體到尹錫悅總統爭議性涉華言論的立場。

環時稱，對尹錫悅政府「媚美親日的屈辱外交」最嚴厲的批判來自南韓國內，如果不是因為在涉及中國核心利益的問題上，韓方有「失當、錯誤甚至危險」的言論，中方本沒有興趣去評價。文章強調，韓方最近一些涉華公開言行，才是助長兩國民間負面認知的罪魁禍首。

環時社評甚至表示，考慮到韓方對來自中國的聲音「異常敏感」，環時的社評已經盡可能把話說得客氣一些，但首爾如今的表現卻讓人很難對它有信心，特別是，本屆韓國政府上台以來，在台灣問題等涉及中國主權的重大議題上多次發表錯誤言論，粗暴干涉中國內政，現在又把火力瞄準了中國媒體。

環時稱，如果韓國外交沿著這個方向繼續走下去，後果決不只是中韓關係疏遠，或者韓國在華盛頓和東京面前丟掉「國格」令人瞧不起的面子問題，而是將刺激、誘發、加重東北亞地區局勢的失衡甚至崩塌，對韓國來說將是不可承受之重。