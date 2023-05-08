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應習近平邀請 中亞四國總統下周訪華
據大陸外交部宣布，應大陸國家主席習近平邀請，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克四國總統將於5月16日至20日對中國大陸進行國事訪問。 在此之前，為擴大自身對傳統俄羅斯後院中亞地區的影響力，傳出中方已為預定5月舉行的首屆「中國—中亞峰會」，向中亞五國發出邀請，但據中方此次發布內容，訪華的中亞元首尚不包括土庫曼。
據大陸外交部8日發布訊息，應大陸國家主席習近平邀請，哈薩克總統托卡葉夫、吉爾吉斯總統扎帕羅夫、塔吉克總統拉赫蒙、烏茲別克總統米爾則亞耶夫將於5月16日至20日對中國大陸進行國事訪問。
去年9月，習近平曾在中共二十大舉辦前，出訪中亞兩國哈薩克、烏茲別克，並參加上海合作組織元首理事會會議，這也是2020年新冠疫情爆發近三年來，習近平的首次出訪。
日前，法新社報導，為擴大自身對俄羅斯後院地區的影響力，習近平邀請前蘇聯各中亞共和國領袖訪華，出席首次中國大陸和中亞國家的聯合峰會。
因此，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、烏茲別克四國都曾公開來自習近平，對納吾肉孜節（波斯春節）發出的賀電和邀請內容，但作為中國大陸最大天然氣供應來源的土庫曼，一直未宣布相關訊息。
上月底，中國大陸國務委員間外長秦剛，在西安主持中國－中亞外長第四次會晤，並宣布五月舉辦峰會。
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