宋濤：「兩個大局」謀畫對台工作

中共中央台辦、大陸國務院台辦日前召開「傳承五四精神 激揚奮進力量」青年幹部職工座談會。宋濤以中共中央台辦主任身分指出，「要以更強的能力、過硬的本領推進祖國統一大業」；強調要發揚鬥爭精神，勇於擔當作為，從「兩個大局」高度思考謀畫對台各領域工作，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

所謂「兩個大局」，在中共第十九屆五中全會上被提出，出自中共總書記習近平二○一九年江西考察時表示，領導幹部要胸懷兩個大局，一是中華民族偉大復興的戰略全局，二是世界百年未有之大變局。

據大陸國台辦網站六日晚間發布，五月四日，中共中央台辦召開「傳承五四精神 激揚奮進力量」青年幹部職工座談會，宋濤出席會議並發表談話，台辦主要領導層，機關各局、事業單位卅八名青年幹部代表參加。

宋濤指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興正處於關鍵時期。台辦青年幹部要深刻認識肩負「祖國統一」的歷史使命，深入貫徹習近平關於對台工作幹部必須做到「對黨忠誠、業務專精、紀律嚴明」的重要指示精神。

他並稱，要深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上和以習近平為核心的中共中央保持高度一致。

宋濤要求，要提升工作能力，練就過硬本領，以更強的能力、過硬的本領推進「祖國統一」大業。要發揚鬥爭精神，勇於擔當作為，從「兩個大局」高度思考謀畫對台各領域工作，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

此外，在大陸宣布對台發起貿易壁壘調查後，引發各界擔心大陸會否停止ＥＣＦＡ（海峽兩岸經濟合作架構協議）。

大陸官媒人民政協報六日發表題為「ＥＣＦＡ從來沒有『鐵帽子王』」的報導指出，雖然大陸啟動對台貿易壁壘調查，性質上確實與ＥＣＦＡ有區別，但是台灣將兩岸貿易政治化多年，蔡英文上台後，更對來自大陸的幾乎所有商品和貿易，尤其是如抖音、愛奇藝等科技類社交平台進行無差別禁止，其做法早已超出ＷＴＯ規範的範圍，完全不是以市場為導向，而是以政治考量作為依據。

報導引述廈門大學台灣研究院教授唐永紅指出，ＥＣＦＡ不僅是經濟問題，也是政治問題；在目前兩岸關係狀態下，終止ＥＣＦＡ運行，不僅有正當性與必要性，且對大陸而言，總體上利大於弊。