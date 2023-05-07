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宋濤：以更強能力、過硬本領推進「祖國統一大業」

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中共中央台辦、大陸國務院台辦主任宋濤。中新社
中共中央台辦、大陸國務院台辦主任宋濤。中新社

中共中央台辦、大陸國務院台辦日前召開「傳承五四精神 激揚奮進力量」青年幹部職工座談會。會上，宋濤以中共中央台辦主任身分表示，要以更強的能力、過硬的本領推進祖國統一大業。他強調，要發揚鬥爭精神，勇於擔當作為，從「兩個大局」高度思考謀劃對台各領域工作，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

所謂「兩個大局」，是指「實現中華民族偉大復興的戰略全局和世界百年未有之大變局」，在中共第十九屆五中全會上被提出，出自中共總書記習近平2019年在江西考察時表示，領導幹部要胸懷兩個大局，一個是中華民族偉大復興的戰略全局，一個是世界百年未有之大變局。

據大陸國台辦網站6日晚間發布訊息指，5月4日，中共中央台辦召開「傳承五四精神 激揚奮進力量」青年幹部職工座談會，宋濤出席會議並講話，台辦主要領導層，機關各局、事業單位38名青年幹部職工代表參加。

宋濤指出，當前世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興正處於關鍵時期。中共中央台辦青年幹部要深刻認識肩負「祖國統一」的歷史使命，把習近平對青年的寄語牢記在心裡，深入貫徹習近平關於對台工作幹部必須做到「對黨（中共）忠誠、業務專精、紀律嚴明」的重要指示精神，堅定立場、增強本領、提升修養，努力成為堪當「祖國統一」重任的棟樑之才。

宋濤說，要堅定理想信念，對中共絕對忠誠，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，始終在思想上政治上行動上和以習近平為核心的中共中央保持高度一致。

宋濤要求，要提升工作能力，練就過硬本領，以更強的能力、過硬的本領推進祖國統一大業。要發揚鬥爭精神，勇於擔當作為，從「兩個大局」高度思考謀劃對台各領域工作，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權。

他還喊話，要進一步改進工作作風，提升效率質量，既雷厲風行，又嚴謹細緻。要嚴守紀法規矩，遵守保密規定，時刻自重自醒，養成在受監督和約束的環境中工作生活的習慣，做到心正、身正、言正、行正。

中共 幹部 宋濤 兩岸關係

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