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阻陸企設廠 美嚴管軍事周邊用地

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

在中國阜豐集團計畫在美國北達科他州空軍基地附近建廠後，美國政府擬變更規定，要求外國公民和企業須獲政府批准，才能購買八個軍事基地周邊一百六十公里範圍內的土地。

據美聯社報導，美國財政部投資安全辦公室預計於五日提出這項變更。這項新規則將擴大美國外國投資委員會（ＣＦＩＵＳ）的權力。該委員會負責審查美國企業與外國投資者之間的商業交易，並可以阻止銷售或迫使各方更改協議條款，以保護國家安全。

ＣＦＩＵＳ成員來自國務院、司法部、能源部和商務部等部門，根據二○一八年的一項法律，該委員會已經有權阻止其他軍事基地一百英里範圍內的房地產銷售。 聯邦參議員胡文曾表示，ＣＦＩＵＳ審查擬議項目的程序需要更新。

報導指，新規定將影響「大福克斯」和其他七個軍事基地，其中三個與美國隱形轟炸機B-21 Raider有關。該轟炸機可攜帶核武器，並能因應有人和無人駕駛執行任務，美國國防部竭盡全力保護它不被中國刺探。名單上還有「拉克蘭空軍基地」和「勞克林空軍基地」，這兩個基地都是訓練基地。另有「愛荷華國民警衛隊聯合部隊總部」和「盧克空軍基地」。

另，立法者還呼籲應審查外企對農業用地的投資。民主黨參議員泰斯特曾說，「像中國這樣，想破壞美國作為世界領先經濟大國地位的國家，沒能在我們的土地上擁有財產——尤其是在我們的軍事基地附近」。

一名不願透露姓名的國防部官員表示，挑出這些基地的原因有很多，包括當前或未來任務的敏感性、是否靠近特殊用途的空域，或者是否靠近軍事訓練路線。

阜豐集團是中國最大的穀氨酸和味精製造商，主要通過加工玉米製成產品。二○二一年十一月，阜豐集團計畫在距離「大福克斯空軍基地」約十九公里處，建造一座規模七億美元的玉米加工廠，卻引發了「危害國家安全」的爭議。今年二月，因空軍表示該工廠對國家存有安全風險，設廠計畫被取消。而阜豐集團則一概否認新廠將用於間諜活動。

美國 空軍

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