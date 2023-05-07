陸港大流行結束 「不代表新冠離開」

世界衛生組織宣布新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衛生事件」。大陸國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年則指出，這將消除過往跨國交通、貿易、旅行因疫情防控措施帶來的不便，「但不意味國家對新冠疫情放任不管。」

央視新聞報導，梁萬年分析世衛組織取消新冠病毒國際預警的原因與四個要素有關。第一，當前全球感染人數、住院人數和ＩＣＵ住院人數、病亡人數都處於持續下降狀態。第二，新冠病毒雖持續變異，但變異株對人類健康的危害沒有發生太大變化。第三，通過人群的自然感染和疫苗接種，已經建立較良好的人群免疫屏障。第四，各國醫療救助體系和公共衛生體系的能力建設持續在加強。

梁萬年提醒，「國際關注的突發公共衛生事件」宣告結束並不意味著疫情沒有危害，而是表明以人類目前的能力，可以有效控制這種危害。

在香港，港府發言人說，香港新冠感染個案近日持續上升，港府會繼續密切監察病毒變異情況及風險，重點保護高危群組，並留意世衛的最新評估。當局又呼籲未完成接種的市民，盡快安排施打疫苗。

香港政府專家顧問、香港大學微生學教授袁國勇說，展望未來，必須對新發傳染病保持警惕，另一場疫症大流行肯定會再出現，研究證據顯示將來自動物宿主，必須保護動物的自然棲息地，禁止售賣野生動物；並要相信科學，準備好應對系統、基礎設施及軟件，盡力減少下次疫情的死亡率、發病率以及對社會經濟造成的困難。

香港政府專家顧問、香港大學兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆說，香港政府要在科研上投放更多資源，吸收新冠疫情的經驗，提升應對疫情的軟件及硬件。

香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，香港及大陸已經結束大流行，進入風土病階段，但不代表新冠病毒離開，香港要繼續監測病毒變異及維持社區免疫屏障，建議長者應按時接種二價疫苗作為加強劑，市民日後可能要每年接種疫苗。