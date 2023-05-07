兩岸觀策／電影「搶救雷恩大兵」給兩岸的啟示

電影「搶救雷恩大兵」裡，德兵在閣樓與美兵梅利西肉搏戰，德兵最後用刺刀緩緩刺進了梅利西的心臟，這一幕驚悚又震撼，讓人不忍卒睹，但兩軍短兵相接下就會出現各種殘忍血腥的場景，而這就是巷戰。

這部電影獲得五項奧斯卡大獎，它想表達的不是接獲任務的官兵勇於達成任務，而是戰爭過程中的殘酷與人性的脆弱。從一開始血肉橫飛的搶灘登陸，到最後兩軍在街道、房屋內追逐廝殺的城鎮戰，導演史匹柏透過血腥鏡頭陳述戰爭的可怕，表達反戰的理念。

電影終究是電影，這麼多年下來，全球各地仍有數不清的大小戰事，去年爆發了俄烏戰事，最近戰事似指向台海，兩岸局勢緊張升溫，解放軍機艦不斷迫近台灣、輪番對台軍演；蔡政府動員備戰，前有蘇貞昌的全民掃帚論、後有歐布萊恩的ＡＫ47，乍看台海似乎就要大幹一場。

兩岸關係正走向充滿敵意的惡性循環，蔡政府將兵役恢復成一年、意圖推動全動法、選訓警察接受作戰訓練、擴大民防整編，表面上稱是應對災害及戰備需求，但實際卻是迎合美國要求的「全民皆兵」，對歐布萊恩頒授「特種大綬景星勳章」，對另一名「戰爭販子」波頓奉為上賓。

大陸指稱台灣「倚美謀獨」、美國掏空「一中政策」，不斷對台軍事壓縮。其外交部發言人毛寧說，美台不斷加大軍事勾連，美國廿五家軍火商組團「竄台」，美方正在把台灣變成「火藥桶」，「遭殃的是廣大台灣同胞」。

邱國正部長說，兩岸一旦開打，沒有前方後方，處處是戰場，意思就是全台都要進入城鎮戰；而解放軍若攻台自己也會折損大半。

電影裡，美軍搶灘成功後打死了一名德國軍人，發現這名德兵非常年輕，就是個孩子；美兵軍醫中彈瀕死前無助地哭喊著媽媽。就算是異國敵人，大家都有身後期盼平安早歸的父母妻子兒女，何況有著相同歷史、文化與血脈的兩岸。

美國希望台灣全民武裝跟未來登陸的解放軍展開殊死戰，但巷戰（城鎮戰）就是回到人類最原始的殘暴行徑─殺人與被殺，就像電影裡的情節，不知道敵人在哪裡，分不清腳步是在樓上還是在樓下或在拐角處。最近美國還打算軍援台灣五億美元，要台灣人民承受戰場的殘酷，承受極大的心理壓力，承受面對隨時可能死亡的恐懼。兩岸若真開打，不論是解放軍或尤其是我方，膽小怕死、甚至臨陣脫逃者，一如電影裡的翻譯官厄本遲遲不敢上樓救援同袍，恐比比皆是。

這部電影時刻提醒著人們遠離戰爭，尤其兩岸絕對不能開戰，解放軍更不能攻台，電影裡的男主角米勒上尉說：「每多殺一個人，你就離家更遠」。這句經典台詞放諸兩岸更是，兩岸若開戰，一切灰飛煙滅，大陸的中華民族偉大復興也沒了。

「和平」一定是辛苦且努力下才能得到的。大陸持續表態只要有一絲希望，都會盡一切努力以和平的方式解決台灣問題。台灣與台灣人民應有和平思維的選擇，不要當美國的棋子，不應與美國一再挑釁大陸，應窮盡可能的方式與大陸和平共存。

這部電影已過了廿五年，兩岸當代的年輕人多半沒看過，對逝去已久的戰爭可怕場景也可能無感，但不論是「搶救雷恩大兵」或「拯救大兵瑞恩」（陸譯），兩岸年輕人都應看一看，深深省思戰爭的代價會是多麼慘痛。