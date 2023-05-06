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陸山東艦編隊完成遠海戰備訓練 央視曝光訓練細節
大陸央視網6日晚間報導稱，連日來，大陸航空母艦「山東艦」編隊赴台灣以東海空域展開遠海戰備訓練，演練歷時近一個月，編隊於近日返回母港。
報導稱，此次訓練，山東艦航母編隊首次成體系、成規模遠赴西太平洋海域，參加了環台戰備警巡和「聯合利劍」演習，同步展開戰鬥值班、課題演練、飛行訓練，並在遠海與火箭軍、陸基航空兵以及其他水面作戰編組展開聯合演練。
報導稱，其間編隊著眼戰場實際，在遠海大洋廣域機動、立體攻防，先後研習聯合搜反潛、聯合火力打擊、區域制空作戰等多個實際作戰場景，同步帶動相關海、空協同兵力參演，在實案實景中練指揮調度、驗戰術戰法。
報導並指，面對外軍艦機輪番偵察試探的複雜局面，編隊及時準確掌握態勢，精準高效控制兵力行動，始終做到積極應對、穩妥處置，有效提升了實戰能力。
此外，路透社5日報導，共軍上月展開「聯合利劍」演習時， 山東艦出現在台灣東部，暴露了似乎還沒掌握航艦的正確運用方式，目前是個「宣傳工具」；今天央視就報導山東艦已返回母港，並透露了諸多此前的訓練細節。
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