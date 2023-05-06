香港餐廳現「天價龍蝦」？

香港爆「天價龍蝦」？事件六日在社交媒體上傳為熱話。有食客在一間中菜酒樓叫一桌海鮮，其中兩隻龍蝦索價約90萬港元，整席菜價逾百萬港元，酒樓其後解釋說印錯帳單。按實價約900多港元收取。

事發五月六日凌晨，有食客上載一張帳單，說五日慶祝生日，到香港荃灣廣場一間中菜酒樓吃飯，六人一席，食完結帳時，發現自己所點的兩隻澳洲龍蝦，索價高達936936港元，整張單加上10%服務費，最後埋單要超過百萬港元，當時驚呆，幸好最後發現是一場誤會。

網上立即對此帳單展開熱議，有人笑言兩隻是什麼龍蝦，好想開開眼界，有人說應是「純金龍蝦」，還有人說「傾家蕩產都不夠埋單」，還有人細看帳單，說只是九萬多港元服務費都付不起。

事後有媒體查出酒樓是荃灣廣場的潮江春，媒體致電這間中菜酒樓查詢，酒樓方承認確有此事，是五日有職員印錯帳單，強調每隻龍蝦僅為468港元，他們當時得知後已取消有關錯單，重新出一張正確的收據給予顧客。