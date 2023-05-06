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尋求與陸軍方對話 美提議美中防長6月在星會面

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京報導
大陸國務委員兼國防部長李尚福。法新社
大陸國務委員兼國防部長李尚福。法新社

知情人士透露，美國五角大廈正尋求讓美中兩國的國防部長奧斯丁和李尚福下月在新加坡香格里拉對話會上會面。

此前，拜登政府嘗試重啟美中軍方交流，被中方一再拒絕。目前李尚福仍是首位被美國制裁的中國國防部長。

彭博昨天引述匿名知情人士報導，美國軍方嘗試與李尚福就會面事宜進行接觸。如果北京接受上述安排，這將是今年二月「間諜氣球事件」之後，兩國防長的首次面對面會晤。

氣球事件發生後，中美關係跌至新低，此後中國軍方多次拒絕美國防長奧斯丁或美國參謀長聯席會議主席密利的通話請求。

中華民國總統蔡英文近期在出訪中美洲邦交國時，過境美國，令中美關係雪上加霜。

美國軍方提議美國防長奧斯丁和中國防長李尚福在六月於新加坡舉行的香格里拉對話會上，進行場邊會晤。奧斯丁曾在去年六月的香會上與時任中國國防部長魏鳳和會面。

環球網稱，儘管美方一再釋放尋求對話信號，但在行動上卻持續渲染與華對抗氛圍。 大陸外交學院國際關係研究所教授李海東認為，美方這些矛盾信息是在政黨分歧、選舉政治左右下，美國對華政策混亂的寫照，而這種混亂必然令美國外交信譽遭受質疑。

美國 李尚福 國防部

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