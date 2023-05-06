共軍南部戰區 將赴寮國軍演

大陸國防部宣布，共軍南部戰區將於五月赴寮國，與寮軍舉行「友誼盾牌」軍演，據指出，這次演習雙方共動員兵力九百名，模擬的情境是「聯合打擊跨國武裝犯罪集團」。

此次演習名為「友誼盾牌–二○二三」，據央視新聞報導，將於九日至廿八日在寮國人民軍庫馬丹學院某訓練場舉行，共軍參演部隊已於四日在滇東高原某訓練場舉行出征儀式。消息指出，共軍參演兵力由南部戰區陸軍第七十五集團軍某合成旅為主體組成，裝備包括防護型突擊車和各型軍械等三百餘台（具），共軍一方參演官兵則為二百多位。

共軍參演部隊指揮員任友總指出，聯演內容包括混編聯訓、綜合演練、文化交流以及人道主義援助工作等，且聯演「緊貼實戰」，對增進兩國友誼、加強兩軍交流互鑒以及維護地區和平穩定具有重要意義。

公開資料顯示，共軍與寮軍首次聯演是二○一八年於永珍舉行為期七天的「和平列車」聯演，當時共動員官兵二百餘人。二○一九年六月，共軍與寮軍還在第二屆「中老邊境國防友好交流活動」框架下，在滇南舉行過以邊境聯合反恐為背景的實兵實彈演練，係兩軍首次反恐聯合演練，並進行邊防部隊聯合巡邏。而去年的「和平列車」演習共軍派出一四九名兵力，也是衛生列車首次出境參演，且是利用剛開通的中寮鐵路運送。

今年以來，共軍頻繁赴東南亞國家舉行聯演，除海軍不久前才與新加坡舉行「合作」海上聯演外，共軍三月底至四月還赴柬埔寨與柬軍舉行總兵力達三千人的「金龍」演習，，是兩軍史上規模最大演習，雙方還首次展開海上協同演練；此外，共軍二月也派兵赴泰國參加「金色眼鏡蛇」多國人道救援演習。