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美軍火商來台助國防自主 陸批美：把台灣變成火藥桶

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（美聯社）
大陸外交部發言人毛寧。（美聯社）

美國防產業訪問團日前訪台，美軍太平洋陸戰隊退役中將魯德（Steven Rudder）於3日舉行的「台美國防產業合作論壇」上表示，希望可以參與台灣國防自主計畫，鏈結共同網路武器系統，以提升台灣威懾力。大陸外交部發言人毛寧4日被記者提問對此事有何評論時，批美方「正在把台灣變成『火藥桶』」。

毛寧於5日外交部例行記者會上表示，美方對台售武嚴重違反「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」的規定，強調中方一貫堅決反對。

毛寧說，近期美台不斷加大軍事勾連，日前美國25家軍火商組團「竄台」，與民進黨當局舉行所謂防務論壇，她批評美方正在把台灣變成「火藥桶」，「遭殃的是廣大台灣同胞」。

毛寧稱，在3日的台美國防論壇會場周圍，有台灣各界團體痛批「戰爭販子兜售戰爭」，並高喊抗議口號「反對倚美謀獨、引狼入室」，呼籲「兩岸一中、台海和平」，毛寧說，民進黨當局應當認真聽一聽台灣同胞的呼聲，立即停止為一己私利出賣台灣同胞根本利益。

毛寧強調，中方再次敦促美方恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報的規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。

毛寧還說，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益，任何干涉中國內政、破壞台海和平穩定的外部勢力，都將為其錯誤行徑承擔責任，付出代價。

毛寧 美國 台海

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