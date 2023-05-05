人民日報：堅持九二共識是對辜汪會談最好的紀念

雖然辜汪30周年已於上個月27到29日結束，但大陸人民日報海外版今天刊發一篇「日月談」欄目的評論，標題是「堅持九二共識是對汪辜會談最好的紀念」。文中強調，九二共識的核心是堅持一個中國原則，認同兩岸同屬一中。正是在這個基礎之上，兩岸開啟了協商談判，促成汪辜會談成功舉行。它認為，堅定維護九二共識政治基礎，是對汪辜會談最好的紀念。

文章最末還談起辜汪會談晚宴菜單說，「情同手足」「兄弟之誼」「龍族一脈」「喜慶團圓」是會談當晚晚宴上的菜單名稱，令在場者印象深刻。並稱「兄弟同心，其利斷金」。辜汪會談所彰顯的一個中國原則，所展現的和平、包容、與平等精神，對推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，具有不可磨滅的意義和價值。

文章說，1993年4月在新加坡海皇大廈，海協會會長汪道涵與台灣海基會董事長辜振甫分立會議桌兩旁，面帶微笑，四度伸手，緊緊相握：這一畫面被不同方向的鏡頭精準捕捉，並永久定格在兩岸關係發展史上。它說，辜汪會談是1949年以後兩岸雙方首次以受權民間團體名義舉行的高層會談，標誌著兩岸關係發展邁出了歷史性的重要一步。它開啟兩岸高層接觸對話和平等協商的先河，體現了以對話取代對抗、以協商促進合作的精神。

而這彰顯了「九二共識」作為兩岸協商基礎的重要地位。堅定維護「九二共識」政治基礎，是對汪辜會談最好的紀念。評論表示。

文章認為，九二共識是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。其核心是堅持一個中國原則，認同兩岸同屬一中。正是在這個基礎之上，促成汪辜會談成功舉行，並推動全面直接雙向三通，開創各領域大交流大合作局面；，實現兩岸領導人歷史性會晤，使兩岸政治互動達到新高度。

它說，兩岸關係歷史反復證明，堅持九二共識，贊成一個中國原則，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；否定“九二共識”，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動盪，台灣同胞利益就會受損。

它進一步說，兩岸中國人完全有能力有智慧解決好自己的問題。辜汪會談創造了兩岸在堅持一中原則的基礎上通過官方授權、平等協商、求同存異、務實處理兩岸現實經濟社會需求問題的新模式，其中蘊含兩岸中國人的共同智慧。兩岸關係是台海兩岸中國人自己的事情。兩岸中國人只要願意順應歷史潮流，發揮兩岸中國人的政治智慧，我們就有能力也有條件解決兩岸之間的問題。

評論亦批判，民進黨當局拒不承認九二共識，破壞兩岸關係的政治基礎，致使兩會的協商機制中斷，但在兩岸同胞共同努力下，兩岸民間交流走深走實，越來越多的台灣同胞來到祖國大陸學習、工作、生活、創業，融入這片熱土，實現人生夢想。