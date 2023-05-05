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秦剛會拉夫羅夫 同意規劃「下階段」兩國高層與交往

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
秦剛在印度舉行的上合組織外長會議期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫。 圖取自陸外交部官網
秦剛在印度舉行的上合組織外長會議期間，會見俄羅斯外長拉夫羅夫。 圖取自陸外交部官網

據大陸外交部凌晨發布的訊息，當地時間2023年5月4日，大陸國務委員兼外長秦剛在印度果阿州出席上海合作組織外長會期間會見俄羅斯外長拉夫羅夫。雙方同意規劃、安排好「下階段」兩國高層和各層級交往，加強經貿合作，深化人文交流，推進雙方人員往來便利化。

雙方也就烏克蘭危機交換意見。秦剛表示，中方將堅持勸和促談，願同俄方保持溝通協調，為政治解決危機作出實實在在的貢獻。拉夫羅夫表示，俄方重視中方發表的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，贊同中方原則立場，願同中方以坦誠方式保持密切溝通。

秦剛對拉夫羅夫表示，大陸國家主席習近平前不久成功對俄進行國事訪問以來，雙方各層級交往日趨活躍，各領域合作全面展開。中方願同俄方一道落實好兩國元首重要共識，加強戰略溝通，鞏固深化各領域合作。

拉夫羅夫則表示，習近平主席成功訪俄為雙邊關係發展注入強勁動力。俄方願同中方一道，加強各領域合作，推動兩國關係邁向更高水平。

大陸外交部稱，雙方同意規劃、安排好下階段兩國高層和各層級交往，加強經貿合作，深化人文交流，推進雙方人員往來便利化。雙方並同意加強與上合組織成員國溝通協調，維護上合組織團結合作大局，將上合組織打造成為成員國互利合作的平台。

新聞訊息並指出，雙方同意加強金磚國家、二十國集團、聯合國等多邊框架下協調配合，反對各種形式的霸權主義，維護新興市場國家和發展中國家共同利益，維護國際公平正義。雙方同意加強在亞太地區溝通協調，反對「新冷戰」，維護地區和平穩定。

雙方還就其他共同關心的國際和地區問題交換了意見。

秦剛 外交部 烏克蘭

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