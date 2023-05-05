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加國議員指遭脅迫 中共反控監聽

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

加拿大華裔保守黨議員莊文浩日前傳出遭中共多倫多總領事館參與脅迫其家人，莊文浩還指加國情報機關已知此事但未向其揭露詳情，而中共駐加拿大使館則以發言人名義強調有關說法純屬無稽之談並表示強烈不滿，該館指出莊文浩推動「涉疆錯誤動議，受制裁完全是咎由自取」，並指控加拿大監聽中共使領館。

此前加拿大「環球郵報」報導，加國安全情報局日前已掌握消息，中共政府可能威脅莊文浩及其在香港的家人，卻未知會莊文浩相關訊息，參與脅迫的有中共駐多倫多總領館官員趙巍。莊文浩強調加拿大情報局在掌握情報時，就應立即告知他，而策劃這些「恐嚇活動」的外交官須被驅逐出境。加國總理杜魯多也指無法接受，除下令徹查，還要求未來相關情報需立即回報聯邦政府。

中共駐加拿大使館以發言人談話形式指出，北京一貫堅持不干涉內政原則，從未也沒有任何興趣干涉加內政，更不會採取威脅加議員的作法。該使館還指控加方長期在涉台、涉港、涉疆等中共核心利益問題上挑釁，「加媒體還報導了加情報機構公然對中國駐加使領館實施監聽監控情況。是誰在干涉別國內政、是誰在搞間諜活動、是誰在威脅別人，事實一目了然」。

加拿大眾議院二○二一年通過莊文浩所提動議，認定中共對待維吾爾族的方式是「種族滅絕」，隨後莊文浩遭到北京制裁。中共駐加使館這次除了強調沒有脅迫加拿大議員，也指出「中方對嚴重損害中國利益的人員和實體實施制裁天經地義，莊文浩之流受到制裁完全是咎由自取」。

而中共駐多倫多總領事館昨日也以發言人名義發表談話形式，強調一貫恪守「維也納領事關係公約」和「中加領事協定」依法履職，各級領事官員從未從事任何與身分不符的活動。

中共 加拿大 多倫多

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