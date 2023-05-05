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收買軍官投共 邵維強重判15年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門地方法院庭長黃建都今天表示，共諜邵維強違反國家全安法、銀行法案，福建金門地方法院今天宣判，合併定應執行刑15年，另外犯罪所得計新台幣254萬元、人民幣18萬元均沒收。記者蔡家蓁／攝影
金門地方法院庭長黃建都今天表示，共諜邵維強違反國家全安法、銀行法案，福建金門地方法院今天宣判，合併定應執行刑15年，另外犯罪所得計新台幣254萬元、人民幣18萬元均沒收。記者蔡家蓁／攝影

金門旅行業者邵維強吸收前八軍團指揮部上校副處長向德恩投共，著軍服笑簽「投降承諾書」，金門地院認為邵維強替境外敵對勢力發展組織，昨天依違反國家安全法等罪重判十五年，犯罪所得新台幣二五四萬元、人民幣十八萬元均沒收。

向德恩被控收賄洩密，法院認為他敗壞軍人武德，今年二月已依違背職務收賄罪判處七年六月徒刑，褫奪公權四年。

金門地院指出，邵維強是金門縣安全旅行社有限公司負責人，且曾擔任地方記者，他從二○○二年就為大陸地區發展組織，先成功吸收曾任軍聞社孔姓記者，後來又吸收向德恩，並欲吸收其他在職中校、上校共三名軍官未遂。

檢調查出，向德恩在二○一六年至二○一八年間，擔任金門守備大隊長，因仕途、情場不遂萌生退伍念頭，當時邵維強頻與他接觸，勸說他變節。

二○二○年初，向德恩到邵維強旅行社，身著中華民國軍服，再簽具另張「投降承諾書」宣誓效忠中共；去年九月向德恩調任陸軍步兵訓練指揮部，檢調搜索其住處及辦公室，查扣相關資料，向德恩坦承收賄。

金門地院指出，邵維強違反國安法部分，因偵訊時否認犯行，直到地院審理才自白犯罪，法院考量邵在台發展組織長達廿年，對我軍士氣及國家安全危害重大，重判十二年徒刑。

至於違反銀行法部分，邵維強自二○一六年至二○二二年間，私下辦理兩岸地下匯兌業務，金額高達新台幣近億元，犯行重大，嚴重影響金融秩序，考量邵偵審期間均自白犯罪，判處五年徒刑。

邵維強被控違反國安法與銀行法兩罪成立，法院定應執行刑十五年，褫奪公權四年。

一名金門在地的陳姓民眾說，邵維強過往曾是旅行社負責人，風光無限，沒想到如今涉共諜案遭重判，未來可能鋃鐺入獄，令人不勝唏噓。

金門 新台幣 收賄

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