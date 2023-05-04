中共修反間諜法 陸委會：勿阻礙兩岸正常交流

大陸全國人大常委會日前通過修訂反間諜法，擴大所謂間諜認定的行為範圍，陸委會副主委兼發言人詹志宏4日表示，此舉將大幅提高我國人赴陸風險，呼籲中共當局勿以政治藉口阻礙兩岸正常交流。

陸委會4日舉辦例行記者會，詹志宏就中共修訂反間諜法後，可能對台影響進行說明。陸委會並整理數個中共運用間諜罪等涉及國安罪名，逮捕、起訴或限制人身自由之可能行為樣態，包括學術交流、與中企和中共官員密切交往、拍攝港口或軍演畫面、宣揚民主理念、在大陸之外國機構密切交往、從事地質調查、經常往返邊境等。

但詹志宏坦言，很遺憾的是，大陸對於當事人到底觸犯了什麼樣的罪刑，從來不公布，所以只能整理到這個地步，提供給國人參考。

詹志宏說，中共慣常藉法律遂行其政治目的，此次修改反間諜法，對所謂的「間諜」行為定義不明確、司法程序不透明，已引發各界質疑。

他認為，此舉將大幅提高國人赴陸風險，例如國人平時出遊常會對建築物拍照攝影留念、使用GPS地圖、或於網路搜尋當地官方、企業資訊，與當地人士閒聊、訪談或參加宗教活動，以及於海外工作頻繁更換任職單位，與外國機構互動等，都可能被中共羅織觸犯間諜罪、危害國家安全的罪名。

詹志宏進一步說明，2013年以來中共已陸續修訂國家安全法、網路安全法、境外非政府組織境內活動管理法及反間諜法等國安法規，鼓勵其民眾舉報違反國安事件等，持續加強對大陸民眾及境外人士、機構的管制。近年中方以間諜、國安罪名抓捕媒體高管、科研人員，甚至是台灣及各國人士，顯示中共羅織國安罪名的對象，已不限於傳統政治性、敏感性高的維權或異議人士。

他呼籲，中共應本於國際社會所共同信仰的文明價值，放棄管控壓制、敵意對立的思維，真正踐行自由與人權保障，勿再以莫須有的罪名限制人身自由，製造寒蟬效應，阻礙兩岸正常交流。陸委會同時提醒國人，在前往中國大陸之前，應特別留意評估人身安全等風險，並於陸委會「國人赴大陸地區動態登錄」系統進行登錄。

詹志宏說，不願意見到登錄系統的國人出現人身安全問題，但是我們要以防萬一，萬一發生事情，可以立即、有效運用管道去接近個案，確保人身安全，和了解到底發生了什麼事情、能提供什麼協助。