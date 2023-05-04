傳收緊港人移台申請 陸委會：目前沒有做政策決定

近日傳出陸委會內部研議修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，將現行港人在台連續居留滿一年，可申請定居的標準收緊為四年，比照外國人，引發在台港人反彈。對此，陸委會副主委兼發言人詹志宏4日回應表示，「要鄭重指出，目前並沒有做這樣的政策決定」，但他也提到，政策隨時都再做檢討，會持續因應整體情勢發展評估，整合各界共識才會逐步推動。

詹志宏表示，近日外界關切，政府是否要把港人來台定居規定，比照外國人制度做修正，我們注意到評論是不同角度都有，「有贊成有反對」，但要鄭重指出，目前並沒有做這樣的政策決定。

詹志宏接著表示，移民政策考慮因素非常多，政府會持續看整體情勢發展，隨時做檢討，如果將來要修訂的話，一樣會就整體情勢做評估判斷，也會跟社會各界溝通，謀求最大共識，才開始逐步推動。

值得注意的是，他也提到，香港有「一組人」，特別針對我方任何政策，都有一些不好的評論，這些評論是沒有依據的，「但我們也尊重他們的發言權，因為他們剩下的自由權不多了。」

詹志宏說，例如最近這個消息（收緊港人定居申請）出來後，很多人不管是真是假，做負面評倫，「我覺得今天這樣說明，他們應該休息一陣子。」

在推動台港交流方面，詹志宏說，我奉命接任台港經濟文化合作策進會董事長後，一直相信台灣跟香港，有必要把長期以來基層的民間交流維持住，推動更進一步的交流，因此儘管現在香港局勢變化，越來越不利於民間交流，但還是會努力推動。他說，我方持續透過管道，跟香港相關人士溝通，進行必要交流，相信下半年「各位就可以逐步看到推動的一些工作。」

至於香港區議會改制，減少直選席位，參選人還得「愛國愛港」，詹志宏評論說，「香港人民的自由權和參政權一下子就高度的限縮了，我們表示非常遺憾。這件事也提醒我們，我們國人目前為止享有充分的直接選舉、直接參政的自由權利，這種制度的建立是不容易的，也特別值得我們珍惜跟捍衛」。

日前有媒體報導，為強化風險管控，陸委會內部研議修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，把港人在台連續居留滿一年就可申請定居的規定，擬修改為至少須居留四年才能申請。