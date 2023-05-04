維吾爾人、記者淪罪犯？上海監控民眾 美公司控阿里巴巴成幫凶

美國監視器產業研究公司IPVM週二（5月2日）指出，上海警方正在建立一個監視系統，當外國記者預訂飛往新疆的航班、車票，或有維吾爾人抵達上海時，該系統就會通知當局。IPVM稱，這些示警系統直接連接到上海的阿里巴巴警務雲端系統。

IPVM的報告指出，上海市松江區公安分局2023年3月公告，當地一家名為「上海巨一科技發展有限公司」的集成商，贏得了價值約31.5萬美元的「大數據警察軟體」計畫。松江區有逾150萬居民，是上海最大的地區之一。

松江分局的公告稱，該大數據應用軟體將建設「26個具有實戰意義的功能模塊」，並將透過連結警務雲等警方數據庫，對不同類別的人員、事件進行分類，並創建警報。

報告指，此26個模塊中，「特因人員梳理模型」會自動標記曾往新疆的外國記者；另一個模塊則會在維吾爾人進入上海市時，系統自動通報警方。

其他受此系統追蹤的族群，還包括疑似性工作者、非法移民、毒販等群體。報告稱，此舉顯示上海警方正在將新聞人員和維吾爾人定義為犯罪者。

松江分局日前公布的項目投標磋商文件稱，此案旨在為上海全市警務隊的數位轉型、警務流程再造提供「樣板」，此應用軟體目前雖僅適用於松江區內，但該市其他地區未來不排除效仿。

阿里巴巴遭批助長侵犯人權行為

報告指，這個系統可查訪上海全市（不僅是松江區）阿里巴巴警務雲中的34類數據，調閱外國人基本信息，以及簽證信息、海關信息、酒店登記入住紀錄、民航及鐵路訂票信息等。

IPVM多次請求阿里巴巴置評，都未獲回應。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）告訴IPVM，企業不應助長侵犯人權的行為，阿里巴巴須負起相關責任。該組織呼籲，阿里巴巴應停止這類支持中國「警察大規模監控項目」的合作關係。

2020年，阿里巴巴亦曾被爆針對維吾爾等少數民族開發人臉識別的雲服務，在偵測到維吾爾人時向客戶示警。當時，阿里巴巴雖承認開發了這項極具種族歧視色彩的人工智慧（AI）軟體，並為此「感到沮喪」，但該公司也稱它「從未打算」針對「特定種族群體」，且僅在「測試情境」中使用過該技術。

在手機存入《古蘭經》就會被審問

中國政府長期被批侵害維吾爾族人權，近日更傳出新疆警方監控當地維吾爾人手機內的影音檔案、並加以審訊。

人權觀察4日稱，中國新疆警方根據一份包含5萬則影音檔案的「涉恐涉暴」清單，對烏魯木齊全市350萬居民的120萬支行動電話，進行了將近1100萬次搜索，並在維吾爾族和其他突厥裔穆斯林居民之間，搜尋審問對象。

「中國政府在新疆濫用監控技術，維吾爾人只要在手機中儲存古蘭經文就可能招來公安審問」，人權觀察中國部代理主任王松蓮說。她呼籲各國政府查明相關的科技業者，並採取行動，迫使他們停止這種大規模監控、侵害人權的行為。

人權觀察指出，烏魯木齊約1400名居民的手機中，共有1000多種檔案與這份清單鎖定的影音內容相符，其中57%都是《古蘭經》等常見的伊斯蘭教宗教資料；其他檔案則涉及「東突厥斯坦獨立運動」、維吾爾流亡組織「世界維吾爾代表大會」等被中國政府認定為分離主義的團體。此外，亦有他國販毒集團、伊斯蘭國（ISIS）等武裝團體實施斬首、酷刑等確實涉及犯罪暴力的照片、錄音和錄像。

人權觀察稱，這顯示「中國政府蠻橫且危險地將伊斯蘭教與暴力極端主義劃上等號，為其施加於新疆突厥裔穆斯林的可恥暴行自圓其說」，僅持有這類被中國政府視為「極端主義」的資料就被定罪，是對信仰、隱私和言論自由的重大威脅。

王松蓮呼籲：「聯合國人權理事會應採取拖延已久的行動，調查中國政府在新疆及其他地區的人權侵犯。」

（IPVM、人權觀察）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】