星國防長：若亞洲爆發戰爭 破壞性將遠超越俄烏衝突

第13屆亞洲國際海事防務展3日於新加坡開幕，新加坡防長黃永宏在開幕致詞上表示，作為維護和加強地區安全穩定的重要平台，呼籲各國建立信任措施和合作關係，並強調亞太地區和平對世界的重要性。黃永宏還提及南海問題，呼籲中國與東協加快落實「南海行為準則」。

觀察者網報導，本屆亞洲國際海事防務展為期3天，為新冠疫情中斷4年後首次舉辦。多家國際企業展示了最新海事科技成果，多國海軍及海事執法部門負責人也將圍繞增進亞太地區互信與合作展開對話。總計有來自25個國家及地區、超過250家企業參與，丹麥、義大利及美國是首次設立國家館。另有13國的22艘軍艦參與展示。

報導指，針對中美兩國衝突日益升溫，黃永宏強調，俄烏衝突已導致能源和糧食危機，而中美兩國佔據了全球貿易總量的四分之一以上，且中國作為亞洲最大經濟體和軍事大國，出口占全球近15%，若亞洲爆發戰爭，破壞性將遠超俄烏衝突，因此防止衝突發生成為未來10年所有國家領導人的首要任務。

黃永宏稱，全世界都依賴中國的製造業，若沒有中國的投入，任何全球問題都無法解決，他並以全球金融、銀行體系中「大到不能倒」的觀念，來形容中美兩國與世界的關係。

另，黃永宏亦針對南海議題發聲。他指出，每年全球有3成的海運貿易要通過南海，全球有四分之一的石油貿易和三分之一的貨櫃貿易途經新加坡和馬六甲海峽，因此有必要採取積極措施來防止或緩和亞洲的衝突。

針對南海緊張情勢日漸升高，黃永宏強調，各方須重申集體承諾，維持一個共同參照框架，為海事領域的互動提供指引。他並呼籲中國與東協應在《聯合國海洋法公約》的基礎上，加速落實已討論逾20年的「南海行為準則」，以維護南海地區和平穩定。

「南海行為準則」又稱「南海共同行為宣言」，是由中國和東協十國於2002年簽署的宣言，以促進地區和平穩定，是各方重申以《聯合國憲章》宗旨和原則、1982年《聯合國海洋法公約》、《東南亞友好合作條約》、和平共處五項原則，以及其它公認的國際法原則作為處理國家間關係的基本準則。