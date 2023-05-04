加國議員在港家人遭陸脅迫 杜魯道：絕對不能接受

加拿大《環球郵報》報導，加國安全情報局日前儘管已掌握消息，大陸政府可能威脅保守黨議員莊文浩（Michale Chong）及其家人，卻未知會莊文浩相關訊息。對此，加國總理杜魯道（Justin Trudeau）表示「無法接受」，除下令徹查，並要求未來若有議員及其家人受威脅的相關情報，需立即向聯邦政府回報。

莊文浩表示，他看到媒體報導才得知其在香港的家人可能受到大陸威脅，然而加拿大情報機構雖掌握消息。莊文浩對此提出嚴正抗議，強調加拿大情報局在掌握情報時，就應立即告知他，而策劃這些「恐嚇活動」的外交人員也必須被加拿大驅逐出境。

莊文浩於2021年3月因公開談論新疆問題遭大陸制裁，他曾在2006年擔任加拿大樞密院主席和政府間事務兼體育部長，是加國聯邦政府史上第2位華裔閣員，其父親、母親分別來自香港與荷蘭。

針對情報單位知情不報，杜魯道強調，「看到任何人受到恐嚇是絕對不能接受的，尤其是議會議員。」他已下令全面徹查，並向所有情報官員指示，若再有談到對議員的威脅，特別是其家人時，必須立刻上報政府。

中新社則報導，大陸駐多倫多總領事館發言人重申此事是個別加國媒體和政客別有用心進行炒作，「脅迫」說法毫無事實依據，純屬無稽之談，對此表示強烈不滿和堅決反對。