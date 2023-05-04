秦剛將首度訪巴基斯坦 並與阿富汗、巴基斯坦三方對話

大陸外交部長秦剛2022年底上任後，近日將首度出訪巴基斯坦，官方稱這是「中巴高層近期密集互動的重要一環」，此外他還將出席中阿巴三方外長對話，與阿富汗、巴基斯坦就阿局勢和三方合作交換意見、鞏固互信。

大陸外交部官網4日上午披露上述消息並指出，秦剛在訪問巴基斯坦期間將會見巴基斯坦國家領導人，以及與巴國外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）共同主持第四次中巴外長戰略對話，就兩國關係和國際地區形勢進行面對面深入溝通。目前秦剛正在印度帕納吉參加上合組織外長會議，會議預計在5月5日結束。

北京方面期待通過此訪推動落實兩國領導人達成的重要共識，進一步深化中巴戰略溝通和務實合作，推動構建「新時代更加緊密的中巴命運共同體」。

另外，對於此行將舉行第五次中阿巴三方外長對話，大陸外交部指出，當前阿富汗人民已經度過最困難時期，但仍面臨嚴峻挑戰，亟需外界更多支持和幫助，「國際社會應加強同阿臨時政府的接觸對話，支持其重建發展，引導其包容建政、溫和施政、睦鄰友好、堅決反恐」。

大陸官方並期待通過此次中阿巴三方外長對話，同阿巴兩國「就阿局勢及三方合作等交換意見，擴大三國共識，鞏固三方互信，攜手致力於促進地區和平穩定和發展繁榮」。

此前大陸外交部阿富汗事務特使岳曉勇才在卡達公開表示，北京無意在短期內承認阿富汗塔利班政府，他強調，「承認塔利班政府的問題在短期內無法落實，但這並不意味我們不應該與阿富汗當局積極互動。阿富汗當局承諾不利用其領土發動攻擊，對此我們高度讚賞，同時我們希望這一承諾付諸實際」。

北京近期密集涉及阿富汗事務，除在烏茲別克撒馬爾罕參加第四次阿富汗鄰國外長會、阿富汗鄰國+阿富汗外長對話、中俄巴伊四國外長阿富汗問題第二次非正式會議外，這次的中阿巴三方外長對話是短期內第四場活動。

此前，中共中央軍委副主席張又俠4月26日下午在北京會見來訪的巴基斯坦陸軍參謀長穆尼尔（Syed Asim Munir）時指出，中巴是全天候戰略合作夥伴和「鐵杆」朋友，兩國互信和友誼始終堅如磐石，是地區乃至世界和平、穩定、繁榮的重要因素。

他並喊話中共軍隊願同巴軍隊一道，「進一步深化拓展務實合作，不斷將兩軍關係推向更高水平，攜手維護兩國共同利益和地區和平穩定」。

公開資料顯示，上一次大陸外長訪巴基斯坦，是2022年3月底，時任大陸外長王毅出席伊斯蘭合作組織外長理事會並訪問巴基斯坦。當時王毅強調，「中巴全天候戰略合作夥伴關係獨一無二、久經考驗，我們已成為彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴、好兄弟」。他並表示大陸願擴大對巴進口，支持陸資企業赴巴投資，助力巴提升自主發展能力，「形成更健全的造血功能」。