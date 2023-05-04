秦剛訪緬甸 要求嚴打網路詐騙

大陸國務委員兼外交部長秦剛二日出訪緬甸，與緬甸軍政府領導人敏昂萊等官員會面。秦剛除表達願與緬方一道，推動中緬全面戰略合作穩步前行，他並要求緬方嚴厲打擊網路詐騙犯罪。

秦剛此行是緬甸二○二一年發生軍事政變後，首次有中國高層官員正式到訪。秦剛抵達緬甸首府奈比都後，隨即與敏昂萊、緬甸前國家和平與發展委員會主席丹瑞、緬甸外長丹穗等人會面。

根據大陸外交部新聞稿，秦剛告訴敏昂萊，中方歷來高度重視發展中緬睦鄰友好關係，願同緬方一道，落實好大陸國家主席習近平二○二○年歷史性訪緬成果，共建中緬命運共同體，推動中緬全面戰略合作穩步前行。

秦剛稱，中方真心希望緬甸局勢穩定、國家發展。中方主張國際社會尊重緬甸主權，將繼續為緬甸發展提供力所能及的幫助，開展農業、教育、醫療等惠民項目。

秦剛二日到訪緬甸前，先前往雲南中緬邊境視察。他強調，要維護中緬邊境穩定，完善黨政軍警民合力強邊固防體系，維護邊界清晰穩定，嚴厲打擊跨境犯罪活動。

新華社三日發自緬甸的報導稱，秦剛訪問緬甸期間指出，緬甸邊境長期盤踞電信網路詐騙團伙，嚴重侵害中國公民利益，中國民眾對此深惡痛絕。中國政府高度重視。

秦剛表示，中方要求緬方採取切實措施，協調各部門繼續推進中緬泰聯合打擊行動，並及時解救被困中方人員。

緬方表示願同中方加強執法安全部門合作，嚴厲打擊邊境地區網路詐騙等違法活動，維護邊境秩序。

秦剛還提到，中國支持緬甸與孟加拉改善關係，協商解決相關問題。中方願同緬甸、孟加拉共同推動中緬孟經濟走廊建設取得可視成果。緬甸與孟加拉因羅興亞人問題陷入僵局，秦剛此一表態是否意味北京當局有意調解緬孟關係，解決羅興亞人遺返問題，受到關注。