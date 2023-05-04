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國安局：台人赴陸 手機內容恐被查

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
國安局長蔡明彥出席立法院外交及國防委員會並備質詢。 記者蘇健忠／攝影
國安局長蔡明彥出席立法院外交及國防委員會並備質詢。 記者蘇健忠／攝影

大陸日前修訂「反間諜法」擴大機密範圍，引發爭議。我國國安局昨示警，必須注意修法是否影響台商、外商、記者及維權人士前往大陸可能產生的風險，也提醒民眾注意手機內容可能在進出大陸海關時就被檢查。

大陸日前通過修訂後的反間諜法，將「投靠間諜組織及其代理人」、「針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等實施網絡（網路）攻擊等行為」明確為間諜行為，修訂後的反間諜法將於七月一日起施行。

立法院外交及國防委員會昨邀請外交部長、國家安全局長報告並備質詢。民進黨立委林靜儀質詢，中國反間諜法讓外商人人自危，除台灣退役軍人到中國可能遭羅織入罪，民眾是否也會被影響？

國安局長蔡明彥答詢時表示，中國針對間諜行為新規範，是否對兩岸交流產生負面影響，必須持續注意。

林靜儀進一步詢問，根據香港國安法與反間諜法規定，曾任軍職、公職或者參加社團活動的台灣民眾，手機內照片或言論是否都可能被入罪？蔡明彥表示，請民眾到對岸進行交流時，要特別注意手機內容可能在進出海關時就被檢查，這部分要特別小心。

蔡明彥表示，中共一方面提出各種交流計畫，希望推動兩岸促統促融，但另一方面又加強中國對內控制，擔心外國交流活動將動搖中共統治基礎，這部分也是推動兩岸交流過程要特別注意的。

間諜 詐騙 國安局

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