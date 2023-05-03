顯露對台軍事意涵！瀋飛羅陽突擊隊、中船708所獲五四獎章

中國大陸的青年節是5月4日，照例在其五四青年節前一天的今天，中國共青團中央及全國青聯都會公布其「青年五四獎 章」得主，今年已到第27屆的五四獎章評選結果，馬曉雲、切陽什姐、鄧小燕等30位個人獲獎；但更受矚目的是獲得集體五四獎章的單位，其中瀋陽飛機工業集團的「羅陽青年突擊隊」、以及中國船舶集團第七〇八研究所的「兩棲攻擊艦研發設計團隊」，在19個獲獎集體中透露了高度的軍事意涵，後者更似展現對台軍事意涵。

在個人的五四青年獎章獲得者中，《北京日報》特別點出，任職於解放軍某室高級工程師的朱曉東，是唯一沒有公 布照片的獲獎者，且除了族裔與1984年10月的出生年月，其他資訊都付之闕如。這一差別似乎透露了朱曉東恐是目前中共解放軍研究重大軍事科技項目的敏感人物，以至於不能公布其照片，並透露太多資訊。

而個人獲獎者中掛名第一位的馬曉雲也是解放軍一員，介紹稱，他是1991年12月出生，現任解放軍某隊隊長。曾獲「空軍功勳飛行人員金質榮譽獎章」，榮立個人一等功1次、三等功2次。完成重要型號飛機高風險飛行任務，在多次面臨飛行重大險情時，為挽救國家重要武器裝備平台作出貢獻。「重要型號飛機」是否即現役最先進的隱形戰機殲-20？頗令外界好奇。

而在獲獎集體單位中，「羅陽青年突擊隊」依同時公布的介紹資料，它共有96人，其中35歲以下青年佔比為61%。是一支以航空英模「羅陽」命名、由各崗位業務骨幹組成的青年隊伍，肩負某型艦載機研製使命，提前2個月完成專項任務。面對高精尖新技術難題，用9項新工藝方法、37項新材料應用、154項課題攻關解決。

前述羅陽是中共首款艦載機殲-15的設計者 ，但2012年11月24日上午，當殲-15完成首次起降訓練靠岸後，羅陽卻在遼寧艦上突發急性心肌梗塞而死亡，享年51歲。這支突擊隊即以他命名，但負責的是研發另一款艦載機，而這款艦載機雖未明示名稱，但無庸置疑就是要用在已下水並準備海試的電磁彈射航母福建艦上的殲-35。

而中船集團708所兩棲攻擊艦研發設計團隊，得獎簡介中說，它共有107人，滿35歲以下青年佔比為65%。介紹稱其攻克了一系列關鍵核心技術，填補了中國大陸大型兩棲作戰艦船領域的空白。團隊成員在不到兩年的時間裡，研發設計的「廣西艦」、「安徽艦」先後入列，形成了海軍兩棲作戰的「拳頭力量」。

廣西艦與安徽艦都是解放軍最先進的 075型兩棲攻擊艦。上個月22日中共解放軍公布海軍節宣傳片《蛟龍行動》中，兩棲攻擊艦就是該片的主角，而片中廣西艦也與另一艘也是第一艘075型兩棲艦海南艦一起入鏡。因此，這次中船集團708所成為獲獎單位，仍具有高度對台意涵。