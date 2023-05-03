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美亞太助卿：台海問題非中國內政 將為臺打造國際空間

香港01／ 撰文：陳鄭為
國務院亞太助卿康達。（美聯社）
國務院亞太助卿康達。（美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）後，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）2日表示，「台海和平穩定全球關切，非中國內政議題」，矢言為達成嚇阻，美國政府除了持續對台軍售，也會「為臺灣打造國際空間」，竭盡所能維繫台海和平。

不久前，布林肯曾在俄烏戰爭即將屆滿一年之際，拋出「台海衝突不是中國內政」的說法。康達2日出席參議院外委會亞太小組聽證會，被問到台海情勢時，他重申此論述，並指「全球許多夥伴國家都是如此認為」。

康達首先強調，美國一中政策未變，該政策過去40多年來協助維繫台海和平與穩定，美方支援現狀，反對任何一方改變現狀。

康達表示，很欣慰看到世上許多夥伴國家，皆認知到台海和平與穩定是國際關切的重要議題，而非只是中國內政。全球貿易50％通過台海，90％高階晶片在台灣製造，「若台海發生任何危機或衝突，對全球經濟將有毀滅性影響」。

國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達(圖左)將出訪日、韓。路透
國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿康達(圖左)將出訪日、韓。路透

康達指出，貿然行事而引發台海衝突，對誰都沒有好處，包括中國在內。他說，華府致力通過嚇阻維繫台海和平穩定，除提供臺灣防禦性軍備外，也努力為臺灣打造國際空間，確保臺灣持續在世界上扮演重要角色。

至於如何加強臺灣防衛，康達表示，美國政府竭盡所能加速交付臺灣已購買軍備專案，也每天就臺灣自己能做些什麼與臺灣夥伴協商;並指蔡英文已實施一系列防衛改革，包括全民防衛、投資不對稱戰力、延長役期至一年、大幅增加國防經費等。

就在康達做出上述發言的同日，訪美的捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）也與布林肯舉行會談，美捷會後發佈聯合聲明，重申會致力維繫台海和平與穩定，並深化對包含臺灣在內的區域民主夥伴的支援與合作。針對台灣問題與台海和平發聲，已成過去一段時間以來，美國與盟友政要會面暨發表聲明的標配之一。

延伸閱讀：

布林肯稱台海爆發危機衝擊全球美國要「維持台海安全」

拜登在聯合國大會首提台海問題臺灣：高度歡迎

文章授權轉載自《香港01》

台海 美國 布林肯

延伸閱讀

強化太平洋勢力抗衡中國 美5月將在東加設大使館

美重申反對片面改變現狀 台海和平穩定國際關注

美亞太助卿：台海和平穩定全球關切 非中國內政

美重申一中政策 台海非內政議題透過嚇阻維繫穩定

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