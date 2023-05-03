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伊朗總統：加入上合組織後 為加入金磚國家做準備

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
伊朗總統萊希（右）表示，在加入上海合作組織後，伊朗為加入金磚國家做準備。（黎巴嫩馬雅丁電視台）
伊朗總統萊希（右）表示，在加入上海合作組織後，伊朗為加入金磚國家做準備。（黎巴嫩馬雅丁電視台）

環球網援引黎巴嫩馬雅丁電視台報導，伊朗總統萊希2日表示，在加入上海合作組織後，伊朗為加入金磚國家做準備。

萊希指出，德黑蘭準備與所有國家打交道並進行合作，無論是在本地區內還是之外。不過，萊希還表示，「我們譴責美國的單邊主義，我們認為，我們不應該受制於任何人的權力之下，我們也不能對其他人行使權力」。

他補充，「我們認為，世界上的國家並不是只有那幾個自認為是世界統治者的國家，比如美國。伊朗伊斯蘭共和國會基於共同利益的基礎上與所有國家建立建設性關係」。

萊希強調，伊朗與大陸和俄羅斯建立了良好關係，加入上海合作組織為伊朗提供了一個與亞洲主要國家合作的平台。他補充說，「我們為加入金磚國家做準備，這為伊朗伊斯蘭共和國提供新的可能性，使這個國家能夠利用自己的實力和充沛的能量發揮重要作用」。

另一方面，萊希表示，美國正試圖在伊朗人民中播種對伊朗的絕望，然而，伊朗注重培養信任和希望，且有證據表明，伊朗在國家運轉的各個領域擁有主動性。

萊西說：「敵人想孤立我們，限制我們的（國際）關係，阻礙我們在上海合作組織以及（其他）區域和國際組織中的存在，但它的企圖失敗了，我們與世界的關係正在日益變強」。

此外，萊希還談及伊朗與沙烏地阿拉伯恢復關係一事。在談到北京在這之中的調解作用時，萊希表示，一些國家可能不希望中國成為調解人，但德黑蘭以積極態度看待此事。

伊朗去年已就加入金磚國家提交申請。南非政府的亞洲、中東和金磚國家事務特使蘇克拉爾4月24日表示，金磚五國將於6月2日至3日在南非開普敦舉行外長會晤，討論擴員問題。

蘇克拉爾表示，已有13個國家正式申請加入金磚國家合作機制，同時還有6個國家透過非正式管道表達了意願，「我們每天都能收到希望加入的申請」。

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