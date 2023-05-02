香港區議會選舉改制 直選削至19%史上最低

香港行政會議在5月2日通過區議會改制方案，港府於同日公佈細節。在新方案下，直接民選議席的佔比由現時94%減至僅餘19%，最大部分的議員由官方委任（38%），其次由「地區委員會」選出（37%）。而在舊制下的鄉事委員會「當然議席」，則獲得保留。無論循哪個途徑晉身區議會，皆必須先經當局的資格審查委員會確認「符合愛國者原則」，方可參選。

新區議會組成

委任議員（179席）：行政長官委任

地區委員會界別議員（176席）：新增界別，由各區的分區委員會、防火委員會和撲滅罪行委員會成員，以全票制互選產生，上述「三會」委員均由官方委任。

直選議員（88席）：現時只須取得選民提名，新制下須額外獲「三會」各3名委員提名。

當然議員（27席）：各區鄉事委員會主席出任

新制度下的直選議席比例較1982年區議會成立之初更低，委任議席佔比更創下史上新高。行政長官李家超在記者會稱：「我們以前走錯了路，所以我們有一些港獨、助長黑暴及『攬炒』的人進入區議會，是不爭的事實，我們不要忘記。走錯了的方向，我們要改過來，走回對的方向。」被多次問到新選制是否削弱民主成份，李家超不同意只以選票衡量民主。他稱：「區議會組成不是越多選舉越好，而是要有合適的方法，讓合適的人加入區議會服務市民。」

削權「去政治化」 官員任主席

原區議會主席由議員互選產生，未來會改由官方的民政事務專員出任和主持會議。政府將引入「區議員履職監察機制」，訂立負面行為清單，由官員委任的監察委員會調查「不符公眾期望」議員。較早前，港府已經修例收回區議會的撥款權，在討論警暴等與政府相左的議題時，亦時有官員帶隊離場或杯葛會議。當局指把撥款權收歸政府，可防止議員濫用權力阻礙施政。

李家超說區議會要「去政治化」擔當配合政府的角色，加強行政主導，讓當局「由上而下」治理地區。他反駁：「現有制度只排除一種人不准進區議會，就是背叛香港利益、破壞國安、『攬炒』、支持黑暴、與香港及市民利益相違背的人，所以與政見無關。」

他強調改制是為了堵塞2019年暴露的制度漏洞：「制止區議會再次成為黑暴、港獨、『攬炒』的平台，防止區議會再被反中亂港的人騎劫、操弄、癱瘓，防止那些顛倒黑白、是非不分的亂象再次在區議會發生。」

民主黨：令人失望 政府不信市民

民主黨主席羅健熙表示，新制度的民選議席減少令人失望，甚至較他預期更差，「不能否認是差的方案」。對於是否繼續派員參選，羅健熙指仍有待黨內商討。他回應德國之聲提問時說：「新制度改變影響了整個民選議席數目和大家的參與程度，即使民主黨最終決定參選也好，最多只能取88席當中一部分。這跟以往有400多席讓各式各樣的人一起參選，有機會取得很多議席的情況，有很大差異，所以的確對我們（民主黨）有一定影響。」

羅健熙也擔憂由官員擔任區議會主席，會造成偏頗和脫離民情的情況，質疑政府只想把區議會「部門化」，不信任市民和非官方人士。民主黨是香港僅餘的反對派政黨，長年從事地區工作，現仍擁有通過宣誓的在任區議員。他強調民主黨「會很努力繼續服務香港，履行對港人的承諾，不會輕易放棄」，黨內將商討未來定位和去向。

立法會內唯一自稱非建制派的新思維發聲明指，新方案下「市民自由參與選舉，成為候選人的自由減少」。該黨認為在國安問題穩定後，特區政府應進一步開放選舉，增加區議會民主成份，他們仍會「爭取不同參與選舉的機會」。

倒退四十年？

港英殖民政府在1982年成立區議會，當時直選議員佔27%，另有三分一是官守議員。1985年，當局取消官守議員，直選和委任議員約各佔一半。至主權移交前，港英政府廢除所有委任議席，直選比例增至超過九成。

九七主權移交後，港府廢除有較大實權的市政局，並重設區議會委任議員，但其只佔整體兩成多。隨後，直選比例逐步增加至現時的94%，委任制亦於2016年完全取消。區議會負責審批地區撥款，但除此之外並無其他實權，屬諮詢組織，長年由地方資源佔優的建制派主導。

現屆議員是在2019年11月的區議會選舉選出，當時正值反修例示威，投票率達71%打破歷年紀錄。在452個直選席位當中，民主派贏下85%，在18區中取得17個區議會的控制權。政府提出的新方案會把單議席單票制改為雙議席單票制，400多個選區大減至44個，並由政府負責劃界，評論認為即使民主派獲准參選，未來在直選贏得大量議席的難度也會大增。

2021年，中國全國人大修改香港立法會選舉制度，廢除區議員在立法會及選委會的所有席次。同年，港府修例要求區議員宣誓，被指危害國安的議員會被褫奪議席及禁止參選五年。最終逾300名區議員在宣誓前辭職、離港，或被港府裁定宣誓無效而取消議席。

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